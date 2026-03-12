Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Magyar NemzetSzabad FöldNéző Lászlósajtódíj

Átadták a Magyar Nemzet sajtódíját

Idén elismerésben részesült a Szabad Föld lapszerkesztője, Dr. Németh László és a Magyar Nemzet szerkesztőségének munkatársa, Kreft-Horváth Márk.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 12:28
Fotó: Darnay Katalin
Március 15-e a magyar sajtó napja is, ebből az alkalomból díjat kaptak a Mediaworks azon a kollégái, akik kiemelkedő teljesítményükkel jelentősen hozzájárultak a szerkesztőségek munkájához.

Magyar Nemzet

A régre visszanyúló hagyományokhoz híven idén is kiválasztották azt a kollégát is, aki munkájával kiérdemelte a sajtódíjat. A Magyar Nemzettől idén Kreft-Horváth Márk vehette át az elismerést Néző László főszerkesztőtől.

Kreft-Horváth Márk
Néző László és Kreft-Horváth Márk Fotó: Darnay Katalin

Szabad Föld

Idén a Szabad Föld lapszerkesztője, Dr. Németh László is átvehette munkájáért a sajtódíjat.

Dr. Németh László Szabad Föld
Néző László és Németh László 

A sajtódíjasoknak ezúton is gratulálunk!

Borítókép: Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Kreft-Horváth Márk, lapunk munkatársa (Fotó: Darnay Katalin)

