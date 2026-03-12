Átadták a Magyar Nemzet sajtódíját

Március 15-e a magyar sajtó napja is, ebből az alkalomból díjat kaptak a Mediaworks azon a kollégái, akik kiemelkedő teljesítményükkel jelentősen hozzájárultak a szerkesztőségek munkájához.
Magyar Nemzet
A régre visszanyúló hagyományokhoz híven idén is kiválasztották azt a kollégát is, aki munkájával kiérdemelte a sajtódíjat. A Magyar Nemzettől idén Kreft-Horváth Márk vehette át az elismerést Néző László főszerkesztőtől.
Szabad Föld
Idén a Szabad Föld lapszerkesztője, Dr. Németh László is átvehette munkájáért a sajtódíjat.
A sajtódíjasoknak ezúton is gratulálunk!
Borítókép: Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Kreft-Horváth Márk, lapunk munkatársa (Fotó: Darnay Katalin)
