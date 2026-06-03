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Párizsban fogadja Macron Magyar Pétert, ismét Ukrajna kerülhet napirendre

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Párizsban folytatja európai tárgyalássorozatát Magyar Péter, akit Emmanuel Macron francia elnök fogad. Bár a megbeszélés részleteit nem hozták nyilvánosságra, a háttérben ismét Ukrajna támogatása és európai uniós csatlakozásának kérdése állhat.

Munkatársunktól
2026. 06. 03. 4:52
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Anadolu via AFP
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Bár az egyeztetés napirendjét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, várhatóan a kétoldalú kapcsolatok mellett ismét terítékre kerül majd Ukrajna támogatásának, illetve európai uniós csatlakozásának kérdése.

Mint arról beszámoltunk, kedden a Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján Magyar Péter felvetette egy esetleges találkozó lehetőségét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Szintén kedden a Politico brüsszeli hírportál arról számolt be, hogy 

a Magyar-kormány feloldja az Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitására vonatkozó vétót.

Korábban ezt a lépést a miniszterelnök a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításához kötötte, a berlini sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy folynak a tárgyalások az ukrán féllel.

Párizsban is Ukrajna lehet a téma

Emmanuel Macron Ukrajna egyik legharciasabb támogatója Európában.

Csak még inkább megerősödött az elhatározásunk arra vonatkozóan, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajnát, mindent megteszünk az igazságos és tartós béke érdekében, valamint hogy megerősítsük Európa biztonságát

– írta nemrégiben a közösségi médiában a francia elnök.

Hogy helyez-e további nyomást Magyar Péterre a háborúban álló országgal kapcsolatban Macron, azt egyelőre nem tudhatjuk, a Politico viszont arról értesült, hogy a Tisza-kormány nem csupán a csatlakozási tárgyalások megkezdésébe ment bele, de abba is, 

az Európai Unió új védelmi alapjából utólagosan is megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket egyes tagállamok korábban Ukrajna háborús finanszírozására fordítottak.

A döntés következtében „akár 40 milliárd eurónyi eddigi hadi költést fedezhetnek majd az uniós kasszából”, amely számítása szerint mintegy 14 ezer milliárd forintnak felel meg – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

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