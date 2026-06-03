Párizsban fogadja Macron Magyar Pétert, ismét Ukrajna kerülhet napirendre

Bár az egyeztetés napirendjét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, várhatóan a kétoldalú kapcsolatok mellett ismét terítékre kerül majd Ukrajna támogatásának, illetve európai uniós csatlakozásának kérdése.

Mint arról beszámoltunk, kedden a Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján Magyar Péter felvetette egy esetleges találkozó lehetőségét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Szintén kedden a Politico brüsszeli hírportál arról számolt be, hogy

a Magyar-kormány feloldja az Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitására vonatkozó vétót.

Korábban ezt a lépést a miniszterelnök a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításához kötötte, a berlini sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy folynak a tárgyalások az ukrán féllel.

Párizsban is Ukrajna lehet a téma

Emmanuel Macron Ukrajna egyik legharciasabb támogatója Európában.

Csak még inkább megerősödött az elhatározásunk arra vonatkozóan, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajnát, mindent megteszünk az igazságos és tartós béke érdekében, valamint hogy megerősítsük Európa biztonságát

– írta nemrégiben a közösségi médiában a francia elnök.