K & Hvagyoni helyzetközépkorúakfelmérés

Így változott az elmúlt évben a középkorúak vagyoni helyzete

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Az utóbbi hónapokban a 30–59 évesek több mint felének nőtt a bevétele. A válaszadók 52 százaléka számolt be jövedelemnövekedésről, igaz, a megkérdezettek 77 százaléka költségnövekedést is érzékelt. A középkorúak vagyoni helyzete így kettős képet mutat: a háztartások egy részénél javult a bevételi oldal, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is jelentős terhet jelent.

2026. 06. 03. 5:44
Forrás: Freepik
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A költségnövekedést érzékelők átlagosan havi 51 ezer forintos pluszkiadásról számoltak be, a mediánérték 40 ezer forint volt. A kategóriák közül a 20–49 ezer forintos havi többletköltséget említették legtöbben, 38 százaléknyian, míg 27 százalékuknál 50–99 ezer forinttal emelkedtek a megélhetési kiadások. A magasabb végzettségűek átlagosan nagyobb költségnövekedést jeleztek, náluk az átlag 57 ezer forint volt, míg az alacsonyabb végzettségűek körében 48 ezer forint.

A K&H biztos jövő felmérésének eredményei összességében arra utalnak, hogy a háztartások pénzügyi helyzete nem romlik olyan széles körben, mint a korábbi években, de a javulás sokaknál korlátozott. A bevételek növekedése a válaszadók több mint felénél megjelent, ugyanakkor a kiadások emelkedése még ennél is nagyobb arányban érinti a 30–59 éveseket. A két folyamat együttes hatása alapján a lakossági pénzügyi hangulat óvatosan stabilizálódhat, de a megélhetési költségek továbbra is meghatározó tényezőt jelentenek a mindennapi pénzügyi döntésekben.

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