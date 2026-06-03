Egy éjszaka, amikor életre kelnek a múzeumok

Érdemes idén Sopronba is ellátogatni a Múzeumok éjszakáján, hiszen a történelmi hangulatáról, különleges épített örökségéről és pezsgő kulturális életéről ismert város méltó központja lesz a 2026-os rendezvénynek. A családbarát programoktól a különleges esti sétákon át a zenei élményekig minden korosztály találhat magának izgalmas programot a kiemelt helyszínen.

A Lenck-villában a csillagászaté lesz a főszerep, a Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a Múzeumnegyed állandó kiállításai mellett pedig az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehet a rendezvény közönsége a Storno-konyha szakácsnőivel.

Az idei rendezvény kiemelt tematikája az „Ízekbe zárt történetek”, amely számos helyszínen kapcsolja össze a gasztronómiát, a kulturális örökséget és a történelmi emlékezetet. Ennek jegyében különleges előadások, kóstolók, hagyományőrző programok és interaktív foglalkozások várják a látogatókat. A sokszínű kínálat rávilágít arra is, hogy az ételek, receptek és gasztronómiai hagyományok ugyanúgy kulturális örökségünk részei, mint a művészet vagy a történelmi emlékezet. A Magyar Nemzeti Galéria különleges tematikus tárlatvezetéseket tart, a Papírra vetett ízek programjukon például a 19. századi gasztronómia és irodalom kapcsolatára derülhet fény. A solymári Sváb-házban a sváb konyha hagyományait ismerhetik meg a látogatók, míg Esztergomban a középkori gasztronómia titkai tárulnak fel a Vármúzeumban.

A programok jellemzően a délutáni órákban kezdődnek, majd egészen éjfélig vagy hajnalig tartanak. A legtöbb helyszín egyetlen karszalag megváltásával látogatható.



