Friss fotókon az idei Múzeumok Éjszakája + galéria

A Múzeumok Éjszakájának idei kiemelt helyszíne Miskolc, ahol évezredes emlékek, természeti kincsek és különleges művészeti alkotások is szerepelnek a kínálatban: 8 helyszínen, 53 program várja az érdeklődőket a bükki vármegyeszékhelyen. Június 21-én bejárhatjuk a Pannon-tenger Múzeumban a Földünk múltjába vezető őserdei ösvényeket, a Virágzó Népművészet tárlaton kipróbálhatjuk a népi kismesterségeket, valamint közösen énekelhetünk is a Miskolczi Dalárdával, a Régészeti Látványraktárban pedig rendhagyó kiállítás és interaktív tárlat vár minket. A Miskolci Nemzeti Színház színészei flashmobbal készülnek, valamint ezen az éjszakán találkozik egymással Sisi, Laborfalvi Róza és a 200 éve született Jókai Mór is.

Ezen az estén nem csupán a hagyományos kiállítóhelyek, hanem levéltárak, kastélyok és egyéb felfedezésre váró intézmények is éjszakáig nyitva tartják kapuikat. Így például az egyik legizgalmasabb helyszín a Gödöllői Királyi Kastély lesz, amely lovasbemutatóval, koncertekkel, bábelőadással, izgalmas éjszakai zseblámpás tárlatvezetésekkel és egyéb programokkal várja az érdeklődőket. Úgy, ahogy Gödöllő, számos egyéb város is több helyszínen tartogat érdekes programokat, érdemes böngészni a Muzej.hu oldalon az események között.

A Múzeumok Éjszakája nem titkolt szándéka, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba. A kiemelt tematika különleges kapcsolódási pontot teremt a múzeumok között és egy új perspektívából segít rávilágítani a gyűjteményekre. Az idei év legjelentősebb kulturális jubileuma egyik legnagyobb írónkhoz és államférfinkhoz, Jókai Mórhoz kötődik.

A Jókai200 Emlékév a „mesemondó fejedelem” előtt állít emléket, amihez a Múzeumok Éjszakája is csatlakozik. A tematika jegyében létrejött tárlatokon és a kapcsolódó programokon bemutatják Jókai korát, nem csupán irodalmi, hanem a társművészetek, mint a zene, a színház, valamint a képzőművészet szempontjából is.

Az esemény idei nagykövete Gubás Gabi, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész számos múzeumot meglátogatott már, és egy kisfilmben is ajánlja a látogatóknak a Múzeumok Éjszakája programjait: