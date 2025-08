Zene, tánc, hagyomány: Jászberényben vár a Csángó fesztivál

Pénteken népművészeti vásárt is tartanak népi iparművészekkel és kézműves termékekkel a Lehel vezér téren. 16 órától egy Csángó falu – az interaktív előtér mutatkozik be, ekkor tartják meg a Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék… című, Nyisztor Ilona csángó énekesről készült portréfilm díszbemutatóját is.