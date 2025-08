Orbán Viktor elárulta, mi a legfontosabb feladat a mai kormányülésen

„Tegnap Dopeman, ma kormányülés. Minden hangszeren játszunk. Dopemannél jó volt. A fanyalgóknak is érteniük kell, hogy a politika az emberekről szól, és mindenhová el kell menni, ahol lehet értelmesen és emberi hangon beszélni” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A miniszterelnök legújabb bejegyzésében arra is kitért, hogy a Tisza Párt megtámadta a kormány fix 3 százalékos programját.

Ezért nem fogja felverni az árakat az Otthon start

„Szamárság. Miért lenne rossz, ha esélyt adunk a fiataloknak a saját otthonra? Nem kötelező. Aki akar, rástartol. Überokos, libsi közgazdászokat is elővarázsoltak. Felveri az árakat: ez az új mantra. Jobb először olvasni, utána beszélni. Ez a hitel nem verheti fel az árakat, mert csak olyan otthonra vehető igénybe, amelynek a négyzetméterára legfeljebb 1,5 millió, és a lakás teljes értéke is felülről behatárolt: lakás 100, ház 150 millió – magyarázta a kormányfő, aki egyben megjegyezte, ellenzékinek lenni nem azt jelenti, hogy mindent megtámadsz, amit a kormány csinál.

Azt kell támadni, ami rossz. Az Otthon start jó. Ellenzéki lebőgés lesz a vége.

– vélekedett.

Feláll az Otthon Start Programiroda

Orbán Viktor a szerdai nap teendőiről is szólt:„Egész nap kormányülés. Napirenden minden is. A legfontosabb, hogy Panyi Miklós államtitkár vezetésével felállítjuk az Otthon Start Programirodát” – jelezte, majd azzal folytatta, folyamatosan nyomon követik a programot és közelít a véglegeshez a közszolgáknak nyújtott munkaadói lakástámogatás jogszabálya is.

„Januártól ezzel is megindulunk” – tudatta a miniszterelnök, majd végezetül egy másik, a nap végi harcról is említést tett.

Este Fradi. Nehéz ellenfél, de túljutunk rajta. Hajrá!

A megszokott rendtől eltérően egyébként már ma 15 órától Kormányinfót tartanak, amelyen Gulyás Gergelyék ismertetik a legfontosabb döntéseket. A tájékoztatót a Magyar Nemzet online felületén élőben közvetítjük majd.