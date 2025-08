Még magasabb sebességbe kapcsolt a hazai turizmus a Forma–1 hétvégéjén

Budapest vonzereje győzött a Hungaroringen megrendezett 40. Magyar Nagydíjon augusztus 1. és 3. között. A futam idején még magasabb sebességre kapcsolt a vendégforgalom: a magyar főváros mintegy százezer vendéget fogadott, 17 százalékkal többet, mint az előző évi versenyhétvégén. A britek nemcsak a verseny trófeáját hódították el, látogatószámban is a dobogó legfelső fokára léptek, ahol a második hely Lengyelországé, a harmadik pedig Németországé lett. Nemcsak az autóverseny helyszínén a lelátók, a főváros szállodái is megteltek, kihasználtságuk a 86 százalékot is túlszárnyalta. A sikerhez a Visit Hungary és a budapesti szállodák együttműködése is hozzájárult – írja közleményében a Visit Hungary.

Az idei versenyhétvégén vendégszám tekintetében Budapest lekörözte az előző évi futam időszakát is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint a főváros 96 ezer vendége tavalyhoz képest 15 százalékkal több, 180 ezer vendégéjszakát töltött a szálláshelyeken. A turisták csaknem 91 százalékát külföldről fogadták a szálláshelyek, ahol a nemzetközi vendégforgalom még a tavalyi, magas bázist is 20 százalékkal múlta felül.

A sportesemény magas színvonalú megrendezése, a vendégforgalom kimagasló növekedése mind azt mutatja, hogy Magyarország fővárosa sportturisztikai desztinációként is ott van az utazók térképén. A számok magukért beszélnek: Budapest turisztikai márkájának további erősítését is jól szolgálta az idei Forma–1

‒ értékelte a versenyhétvégét Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

A Forma–1 hazai futama idén is telt házas tribünök előtt zajlott, a Grand Prix-élmény a rajongókat a világ minden tájáról utazásra buzdította. A futam Lando Norris, a britek büszkeségének első helyezésével zárult, akik a vendégszám tekintetében is győzedelmeskedtek a hétvégén, ugyanis az NTAK-adatok alapján az Egyesült Királyságból érkezett a legtöbb nemzetközi turista a fővárosba. Az élmezőnybe sorolhatjuk még Lengyelországot, Németországot, az Amerikai Egyesült Államokat és Romániát.