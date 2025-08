Ismét a magyar versenyhivatal célkeresztjébe került a Booking

Felidézik: a GVH árgus szemekkel figyeli az online szálláshelyfoglalási és szálláshely-közvetítési piacot, különösen a nyaralások időszakaiban. A GVH 2020-ban 2,5 milliárd forintos gigabírságot szabott ki a Booking.com-ra, annak agresszív, a fogyasztókat megtévesztő értékesítési módszerei miatt, majd 2024-ben további 382,5 millió forintos utóvizsgálati bírsággal sújtotta a céget, mivel az eredeti eljárásban vállalt kötelezettségeit nem megfelelően teljesítette, sőt egyes esetekben folytatta is az eredeti jogsértő gyakorlatokat.

A nemzeti versenyhatóság 2023 nyarán gyorsított ágazati vizsgálatot is indított a szektorban, a nagy számú piaci jelzésekre tekintettel. A GVH számos javaslatot tett a gyorsított ágazati vizsgálat végleges jelentésében, többek között szükségesnek jelölte meg az árparitásos szerződési feltételek kivezetését, amire végül sor is került és a Booking.com 2024. július 1-jétől el is törölte ezen klauzulák alkalmazását.