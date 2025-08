Az Otthon Start egyben befektetés is lehet

Nem azonnal, de kínálatbővülés is megjelenhet a piacon. A másfél millió forintos négyzetméterár-plafon arra ösztönözheti a fejlesztőket, hogy elérhetőbb áron kínálják az új lakásokat. Az országos átlagokat nézve a fővároson és a drágább balatoni ingatlanokon kívül akár új építésű lakások is megvehetők az Otthon start segítségével, hiszen alatta maradnak a már említett másfél millió forintnak, és a dél-pesti, legolcsóbbnak számító kerületek sem esnek ki teljesen a körből.

A Duna House elemzései alapján a befektetők ráadásul nemcsak aktívabbak, hanem nagyobb költési hajlandóságot is mutatnak: a 2025. első negyedévi budapesti adatok alapján a befektetők átlagosan 74,8 millió forintot költöttek ingatlanvásárlásra, míg az első lakást vásárlók átlagosan 66,4 millió forintból gazdálkodtak. Összevetésül az Otthon start maximális hitelösszege ötvenmillió forint, a közvetítőcég összevetése alapján ez inkább arra utal, hogy az ingatlanpiacon már jelen lévők nagyobb alapterületű ingatlant tudnak venni, mint azok, akik most lépnek be a piacra. Igaz, a lakások esetén százmillió, míg a házak és tanyák esetén 150 millió forintos összeghatár kifejezetten az elindulást hivatott támogatni, a most életkezdők pedig később szintén nagyobb vásárlóerővel rendelkezhetnek. Ugyanis az ingatlanvásárlók többsége (aki elsődleges lakóingatlanát vásárolja) rendszerint eladja a meglévőt és úgy költözik akár nagyobba.

A piaci egyensúly szempontjából a Duna House szakértője ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a keresletélénkítés mellett kínálati ösztönzők is megjelenjenek, például építési engedélyezés egyszerűsítése, új lakások építésének támogatása, infrastrukturális beruházások. Ezek hiányában ugyanis az állami programok, bármilyen jó szándékúak is, áremelkedést és versenyhelyzetromlást okozhatnak a valóban rászoruló vásárlói körök számára.