A megfizethető nagyobb városok lehetnek az Otthon start program nyertesei

Legutóbb a népszerű városok közé tartozó Szegeden esett vissza az ingatlanpiac, ám a jelenség valójában a fővárosi trendhez hasonló – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Kifejtette, Szeged a BYD-beruházás hírére lett felkapottabb tavaly, majd lecsengett a hullám. Így történt ez az év első felében a fővárosban is, ahol és amikor azok a befektetési célú vásárlók vettek nagyobb arányban lakást, akik az állampapírok piacáról tértek vissza az ingatlanpiacra. A tavalyi kereslethez egyébként a csok plusz bevezetése és az amiatt halasztott vásárlások is hozzájárultak – jegyezte meg a szakértő, megemlítve, hogy az Otthon startot pont az idei hullám végén jelentették be, és főleg a megyeszékhelyek, nagyvárosok ingatlanpiacára lehet hatással.

Az Otthon start az újabb piacformáló, de nem feltétlenül a legnépszerűbb városokban növeli tovább a keresletet. Fotó: Vémi Zoltán

Felidézte, eltérő mértékben változtak az árak, hiszen azokban a régiókban, ahol (még) nem történtek nagyobb beruházások, az árak is alacsonyak maradtak. Nógrád vagy Békés vármegye például ilyen, ám ahogy a szakértő fogalmazott, a piac szempontjából meghatározó, hogy az ingatlanpiaci különbségek nagyobbak, mint a jövedelmek közötti differencia.

Balogh László úgy véli, rövid távon a megfizethetőbb régiók, városok járhatnak jól az Otthon start megjelenésével, ugyanis az árak emelkedésnek is indulnak, alacsonyabb szintről történik mindez. A nyertes városok között lehet például Szolnok, Nyíregyháza vagy Miskolc. Nagyvárosokról van szó, utóbbi egyben egyetemváros is, és beruházások is zajlottak, az árszintje viszont megfizethető.

A nagyvárosok albérletpiacán is változás várható. Lesznek ugyanis olyan bérlők, akik egy-egy megfizethető régió lakosaként vagy a saját lakás mellett döntenek és nem fizetik tovább az albérletet, vagy épp a továbbköltözést halaszthatják későbbre – vélekedett a szakértő.

Kiemelte az Otthon start azon ismérvét, miszerint az országon belül bárhol és bármely korosztály igényelheti azok közül, akik első lakóingatlanukat vennék meg. Ez pedig szintén magában hordozhatja a piac változékonyságát abban az összefüggésben, hogy az immár százötven új gyár program keretében is bárhol jelenthetnek be fejlesztést. Ez újabb települést tehet népszerűvé, ahol az Otthon start jól jöhet, a munkalehetőségeket kínáló településeknek pedig a gazdasága is élénkül.

Megírtuk, a napokban bejelentett elsőlakásprogram jelentősége nem elhanyagolható, ugyanis a KSH elmúlt évekbeli statisztikája szerint az elsőlakás-vásárlók aránya az ingatlanpiacon mintegy harminc százalékot tesz ki. A tavalyi év százhúszezer ingatlan-adásvételét alapul véve nagyjából 30-35 ezerre tehető azok aránya, akik első otthonukat vették meg, a könnyítés tehát tízezreket szólíthat meg idén is, akár olyanokat, akik azért nem gondolkodtak lakásvásárláson, mert eddig korlátozottak voltak a lehetőségeik. A mostani kedvezményezettek ugyanis hangsúlyozottan

nem azok, akik egyről a kettőre szeretnének jutni, hanem az egyre, azaz szeretnének belépni a piacra, de úgy érezték, erre kevesebb a lehetőségük.

Az elsőlakás-vásárlók helyzetének könnyítése az ingatlanpiac többi szereplőjének is jót tesz. Előbb talál vevőt az, aki szeretne továbbköltözni, a piacnak pedig a megtakarítások sem tesznek feltétlenül jót, hiszen a belépési küszöb miatt esetleg azt nem használják fel vásárlásra az érintettek.

A lakhatási feltételek javulásának több közvetett hatása is van, egyebek mellett növeli a gyermekvállalási hajlandóságot, ez pedig a demográfiai adatokban is megmutatkozik.