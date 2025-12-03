Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz: választási csalásra készül a Tisza Párt + videó

Magyar Péter közeli bizalmasa és tanácsadója egy tatabányai fórumon elszólta magát: Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztetnek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett.

Ez a választási eljárásról szóló törvény megsértése, és bűncselekmény alapos gyanúját is felveti, hiszen a repülőjegy és vonatjegy ellenszolgáltatásnak minősül, mutatott rá az Ellenpont, amely azt is részletezte:

Ruszin-Szendi Romulusz néhány napja a Jó Szerencsét Tisza-sziget Tatabánya vendége volt, itt szólta el magát a képviselőjelölt-jelölt.

A néhány fős hallgatóság előtt ugyanis szóba került a közelgő országgyűlési választás, amelynek kapcsán Ruszin-Szendi elárulta, hogy már elkezdték szervezni a Tisza-közeli vállalkozókkal a külföldön dolgozó magyarok választás napi hazabuszoztatását és repültetését.

Engem már kerestek meg vállalkozók, akik mondták, hogy tábornok úr, ha odaérünk, segítünk, én kifizetem tíz embernek a repülőjegyét. Én indítok két buszt Németországból, hozzuk haza őket a választás napjára. És ugye ezeket elkezdtük gyűjteni, és segíteni azoknak az embereknek, hogy jöjjenek haza, mert az a jó szavazat, ami itt van

– mondta el Ruszin-Szendi Romulusz.

A fenti tevékenységgel nem csak az a probléma, hogy Magyar Péter szokott „fideszes buszoztatásról” beszélni, hanem az is, hogy repülőjegy vásárlása és a buszút finanszírozása kapcsán

felmerülhet a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetése is, és a választási eljárásról szóló törvény megsértése is, hiszen az egyén ellenszolgáltatást kap kvázi a szavazatért cserébe.

Ruszin-Szendi Romuluszt eddig sem kerülték el a botrányok. A legnagyobb visszhangot talán az váltotta ki, hogy Magyar Péter tanácsadója több ízben is kifejtette a sorkatonaság melletti határozott kiállását.

De érdemes megemlíteni, hogy Ruszin-Szendi azzal is országos botrányt okozott, hogy kiderült, több tiszás fórumra is fegyverrel az oldalán érkezett.

