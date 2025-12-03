Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártEllenpontMagyar Péter

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz: választási csalásra készül a Tisza Párt + videó

A baloldali párt szervezetten akarja utaztatni Magyarországra külföldről a szavazókat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 16:39
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter közeli bizalmasa és tanácsadója egy tatabányai fórumon elszólta magát: Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztetnek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. 

Forrás: Facebook

Ez a választási eljárásról szóló törvény megsértése, és bűncselekmény alapos gyanúját is felveti, hiszen a repülőjegy és vonatjegy ellenszolgáltatásnak minősül, mutatott rá az Ellenpont, amely azt is részletezte:

Ruszin-Szendi Romulusz néhány napja a Jó Szerencsét Tisza-sziget Tatabánya vendége volt, itt szólta el magát a képviselőjelölt-jelölt. 

A néhány fős hallgatóság előtt ugyanis szóba került a közelgő országgyűlési választás, amelynek kapcsán Ruszin-Szendi elárulta, hogy már elkezdték szervezni a Tisza-közeli vállalkozókkal a külföldön dolgozó magyarok választás napi hazabuszoztatását és repültetését.

Engem már kerestek meg vállalkozók, akik mondták, hogy tábornok úr, ha odaérünk, segítünk, én kifizetem tíz embernek a repülőjegyét. Én indítok két buszt Németországból, hozzuk haza őket a választás napjára. És ugye ezeket elkezdtük gyűjteni, és segíteni azoknak az embereknek, hogy jöjjenek haza, mert az a jó szavazat, ami itt van 

– mondta el Ruszin-Szendi Romulusz.

A fenti tevékenységgel nem csak az a probléma, hogy Magyar Péter szokott „fideszes buszoztatásról” beszélni, hanem az is, hogy repülőjegy vásárlása és a buszút finanszírozása kapcsán 

felmerülhet a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetése is, és a választási eljárásról szóló törvény megsértése is, hiszen az egyén ellenszolgáltatást kap kvázi a szavazatért cserébe.

Ruszin-Szendi Romuluszt eddig sem kerülték el a botrányok. A legnagyobb visszhangot talán az váltotta ki, hogy Magyar Péter tanácsadója több ízben is kifejtette a sorkatonaság melletti határozott kiállását.

De érdemes megemlíteni, hogy Ruszin-Szendi azzal is országos botrányt okozott, hogy kiderült, több tiszás fórumra is fegyverrel az oldalán érkezett. 

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu