Hova menjünk a két ünnep között?

A karácsonyi kajakóma végeztével, az ünnepi romkomok szirupos világából kiszakadva érdemes felkerekedni, hiszen minőségi kulturális programok közül válogathatunk. Ünnepi ajánlatunkban szerepel koncert, újszínházi produkció és kiállítás is.

2025. 12. 25. 11:00
Recirquel: Paradisum Fotó: Hirling Bálint
1. Recirquel: Paradisum (december 27–31., Müpa)

A Paradisum című produkciót hat világklasszis artista-táncművész adja elő a két ünnep között a Müpában (Fotó: Hirling Bálint)

A Vági Bence rendezte Paradisum című előadás december 27. és 31. között látható a Müpában. 

A kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvöző Paradisum a világ pusztulását követő újjászületés, az új emberi létforma mítoszát kutatja. Arra keresi a választ, miként létezhet az új ember ebben az édenhez hasonló, utópisztikus állapotban.

Az előadás során az új teremtmények a körülöttük lüktető természeti erőből bontakoznak ki, hogy a megtisztulás, születés, ébredés és rítus jelenetein át elérjék az anima mundit, a „világ szellemét”.

A produkciót hat világklasszis artista-táncművész adja elő. A lenyűgöző újcirkuszi és kortárstánc-elemekből építkező koreográfia újabb dimenziókba fejleszti az elmúlt pár év Recirquel produkcióiból már jól ismert cirque danse műfaját.

2. Barabás Lőrinc (december 27., Inga)

Nagy sikerű tavalyi koncertje után visszatér az Inga kultúrkávézó színpadára Barabás Lőrinc, a hazai jazz és elektronikus zene egyik legizgalmasabb alakja. A trombitaművész és zeneszerző különleges hangzásvilágát a jazz, az improvizáció, az elektronikus textúrák és a loopstation használata formálja. Saját szerzeményeiben a spontán pillanat és a gondosan épített kompozíciók határán egyensúlyoz — zenéje egyszerre szabad, érzékeny és kísérletező.

Lőrinc pályája során játszott és turnézott olyan nemzetközi előadókkal, mint Valerie June, Bonobo, Erik Truffaz vagy Parov Stelar, fellépett a Montreux Jazz Festival, a North Sea Jazz Festival és a Bestival színpadain is.

3. Ivan & The Parazol (december 27., Várkert Bazár)

A 2010-ben alakult Ivan & The Parazol rövid időn belül a hazai rockzenei színtér egyik legnépszerűbb csapatává vált, és ügyesen építi karrierjét az országhatárokon túl is. A zenekar első kitűzött célja egy koncertanyag összehozása volt, amivel színpadra lehet állni. Amint ez megvolt, előkerült a többi is: kellett egy név, egy második koncert és aztán még egy, egy klip, aztán hogy azt játssza az MTV, egy MySpace-profil, egy csőnadrág a női részlegről, ha pedig már bejutottak a rádióba egy interjúra, akkor az is, hogy megmutathassák a legújabb daluk. A legfontosabb pedig az volt, hogy 

létrehozzanak egy produkciót, amely nem ismer országhatárokat, ahol kompromisszumokról csak egymást közt lehet szó, ami megmutatja, hogy hogyan játsszák most a rock ’n’ rollt, 

amivel kreálhatnak egy saját, folyamatosan táguló zenei játszóteret. Ezen a helyen leltek rá a szabadságra, amihez egységként és egyénenként is mindenáron ragaszkodnak, amiért (a dalaikon túl) az emberek kapcsolódni tudnak és akarnak hozzájuk, ami a koncertjeiken kimondatlanul is ott lebeg köztük és a közönségük között. Hogy ez így van-e, arról meggyőződhet december 27-én a Várkert Bazárban.

Ivan & The Parazol (Forrás: Várkert Bazár)

4. Tihanyi 140 – Tihanyi Lajos (1885–1938) életmű-kiállítása (2026. február 15-ig, Magyar Nemzeti Galéria)

A Magyar Nemzeti Galéria 2025-ös évének egyik fő attrakciója volt Tihanyi Lajos festőóriás életmű-kiállítása. A Tihanyi 140 című tárlat nem csupán a művész jubileumát ünnepelte, hanem a klasszikus magyar festészet egyik legnagyobb alakjának nemzetközi dimenzióit is feltárta. Az alkotó képein a modernség és hagyomány szintézise bontakozik ki, így a kiállítás nem csupán történeti kuriózum, hanem mély emberi és esztétikai élmény is, amely kronológiai sorrendben vezet végig a festő életútján. 

A február 15-ig látogatható tárlat anyagában mintegy száz festményt, több mint ötven grafikát, valamint korabeli fotókat és hagyatéki tárgyakat láthatunk.

 

A Tihanyi 140. című kiállítás Tihanyi Lajos életmű-kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában (Fotó: Polyák Attila)

5. Demjén és legendás barátai (december 29., Papp László Budapest Sportaréna)

Demjén Ferenc legendás barátaival – Charlie, Zorán, Presser Gábor – lép fel az Arénában december 29-én, így a zenei minőség és a baráti együttzenélés garantált. A Kossuth-díjas énekes, dalszövegíró, basszusgitáros, aki a Bergendy, majd a V’Moto-Rock zenekarok tagjaként vált legendássá, és sikeres szólókarriert futott be, a magyar rock- és popkultúra meghatározó alakja, olyan dalok szerzője, mint a Darabokra törted a szívem, a Sajtból van a Hold, a Várj, míg felkel majd a nap vagy a Jégszív. A közelmúltban még egészségi állapota miatt aggódott érte az ország, ám gyors felépülésének köszönhetően ismét teljes erőbedobással készül a nagyszabású évzáró fellépésre.

 

Vizi E. Szilveszter
