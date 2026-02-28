MODEMSalvador Dalíkiállításdebrecen

Eredeti Dalí-művek érkeztek a debreceni MODEM-be, ilyen fénytörésben még biztosan nem látta őket

A 20. század egyik legsokszínűbb alkotója nemcsak a festészetben, de a divat világában is mély nyomot hagyott, ahogyan képei, úgy divatvíziói is új dimenziókat nyitottak a valóság és az álmok határainak ábrázolásában. Salvador Dalí több alkalommal is tervezett szürrealista címlapokat a Vogue magazinnak, legjelentősebb munkái pedig Elsa Schiaparellivel közösen születtek, amelyekben hétköznapi tárgyakat alakítottak viselhető műalkotásokká. A debreceni MODEM-ben nyílt kiállítás középpontjában a katalán mester tizenkét rajza áll, melyek párbeszédbe lépnek az Iparművészeti Múzeum kortárs design gyűjteményéből válogatott magyar divatanyaggal.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 6:30
Dalí eredeti divatrajzai a debreceni Modemben Forrás: Modem
– A Scabal nevű cég 1971-ben felkérte Salvador Dalít, hogy tervezze meg a 2000-es évek divatját. Ebből született meg 12 grafika, amit a MODEM ki tudott kölcsönözni a kiállítás idejére. A kurátori koncepció szerint ezeket a grafikákat tükröztetjük az MNMKK Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyagával, ami jól körvonalazható keretet ad a kiállításnak – fogalmaz lapunknak dr. Horváth Judit, az MNMKK Iparművészeti Múzeum Kortárs Design Főosztályának vezetője, az Időmimikri. Salvador Dalí divatvíziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga című kiállítás kurátora.

Eredeti Dalí-művek érkeztek a debreceni MODEM-be, de van egy kis csavar a kiállításban
Salvador Dalí divatvíziói kortárs magyar divattervezői munkákkal lépnek párbeszédbe a debreceni kiállításon (Fotó: Vigh Levente/MODEM)

Salvador Dalí, a lélegző divatnyilatkozat

Dalí úgy tekintett az öltözködésre, mint az emberi születéshez kapcsolódó ősi traumát elfedő álcára. Tervein, de saját, karakteres megjelenésén keresztül is, a divatot a lélektani feltárás médiumaként használta. Igyekezett elmosni a művészet, a vágy és a valóság határait

– érkezik a válasz Horváth Judittól a kérdésre, milyen többletjelentést hordoznak Dalí sajátos divítvíziói. Hozzáteszi: Dalí célja az volt, hogy a divatban az álomszerű, fantasztikus elképzeléseket kézzelfoghatóvá tegye, ezzel nem ritkán meghökkenést keltve. 

– Elsa Schiaparellivel való együttműködésének eredményeként született meg a híres homárral díszített ruha, vagy a cipő formájú kalap, de akár a csontvázruha is, melyben már-már képzőművészeti alkotásként kezelte az öltözködést. Szerette az abszurdot. Gondosan kialakított bajusza és excentrikus stílusa saját művészetének kiterjesztése volt. Maga volt az élő és lélegző divatnyilatkozat, miközben a divatot múlékony művészeti formának tekintette, megjegyezve: „Egy ruhát nem lehet a falra akasztani, mint egy festményt” – mutat rá a kurátor.

Fotó: Vigh Levente/MODEM

Divatvíziók kortárs párbeszédben

A MODEM-ben február 21-én nyílt kiállítás Dalí 12 képe nyomán 12 jelenetre van felfűzve, melyben különféle témák jelennek meg, amit idézetek is erősítenek. A Dalí-anyag párbeszédbe lép a magyar divattervezés 2000-es évekbeli alkotásaival. 

– A kiállítás olyan tervezők munkáit vonultatja fel, akik ebben az időszakban meghatározó módon formálták a hazai divatszcénát. Szerepelnek a tárlaton Király Tamás, Fazekas Valéria és a Use Unused konceptuális-konstruktivista öltözékei, megjelenik Németh Anikó (Manier) és Attalai Zita kísérletező, szürrealisztikius formavilága. Az Artista dekonstruktív és álomszerű darabjai, valamint Remete Krisztina és Zsigmond Dóra letisztult, kortárs szemléletű tervei pedig nagyszerűen illeszkednek Dalí vízióinak városi és vidéki tematikáihoz. Pápai Lilla és a Perceptual Thinkers munkái a divat társadalmi és etikai vonatkozására, valamint identitásképző szerepére irányítják a figyelmünket amellett, hogy beteljesítik Dalí elképzeléseit is – sorolja Horváth Judit. Hozzáteszi: 

az itt bemutatott tervezők nagy része, hasonlóan Dalíhoz, nem csupán az öltözködés alapfunkcióira koncentrált munkáiban, a bemutatott darabok egy része objektszerűségében már-már a szobrászat, a design, de akár az építészet határterületein mozognak.

Középen Horváth Judit, az MNMKK Iparművészeti Múzeum Kortárs Design Főosztályának vezetője, a kiállítás kurátora (Fotó: MODEM)

A kiállítás központi fogalma az időmimikri, amely a kultúránkban meghatározó helyet elfoglaló divat alkalmazkodóképességére és folyamatosan megújuló sajátosságára utal. Egy ruhadarab így nem csupán a tervezés idejét hordozza magában, hanem a viselés jelenét és egy elképzelt jövő ígéretét is. Ebben a megközelítésben az idő nem lineáris folyamat, hanem ismétlődések, visszautalások és újraértelmezések terepe. A MODEM tárlata május 24-ig látogatható.


 

