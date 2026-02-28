Továbbra is titkos Magyar Péter választási listája, bukott balosokat is a parlamentbe röpíthet a Tisza Párt

Egyre csak közeledik a határidő, ám hiába hangoztatja Magyar Péter, hogy megbuktatja a kormányt, az ehhez szükséges országos listát még mindig nem tette közzé. Mint ismert, április 12-én tartják az országgyűlési választást, aminek a hivatalos kampányidőszaka ötven nappal korábban, vagyis február 21-én kezdődött. Az induló pártoknak március 10-ig van határidejük bemutatni listás jelöltjeiket, amelyet a Fidesz–KDNP már február 16-án megtett, amivel véglegessé vált a kormánypártok kerete a választásra.

Egyre csak közeledik a határidő, ám hiába hangoztatja Magyar Péter, hogy megbuktatja a kormányt, az ahhoz szükséges országos listát még mindig nem tette közzé (Fotó: Havran Zoltán)

Már a kisebb pártok nagy része is közzétette országos listájának jelöltjeit, ugyanakkor a Tisza Párt még mindig hallgat. Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője ennek okát abban látja, hogy az országos listaállítás egy olyan gyenge pontja Magyar Péteréknek, ami miatt igyekszik elkerülni a szembesítést. Ugyanis minél később derül ki, hogy kik vannak rajta a Tisza Párt országos listáján, annál kevesebb időt kell tölteniük azzal, hogy elhárítsák a kellemetlen kérdéseket, amelyek tisztázhatnák az egy-egy jelölt kapcsán fennálló visszásságokat.

Az ejtőernyősök és a „futottak még” kategória

– Az országos listaállítás koncepciója izgalmas kérdéseket is felvethet, hiszen a biztos befutó helyen szereplők személye sokat elárul majd arról, hogyan tekint Magyar Péter saját pártjára. Kiderül majd, hogy kik az ejtőernyősök és kik a „futottak még” kategóriába soroltak – mutatott rá.

Az elemző szerint ugyanakkor egy szűkebb elit egészen biztosan felkerül a listára. Példaként említette a két „leglátványosabb ejtőernyőst”, Kapitány Istvánt és Orbán Anitát – ugyanis ők azok, akik a hajrában érkeztek, „fentről” küldték őket. – A tágabb értelemben vett mag nagyjából szintén adott, közülük sok egyéni jelölt szerepelhet majd az országos listán is – tette hozzá, majd rámutatott:

a háttérben a teljes lista összeállítása Magyar Péterék számára szinte csak formaság, hiszen a biztos befutó helyeket már szétosztották maguk között.

Pálfalvi Milán szerint a jelöltek többsége már csak arra kell, hogy meglegyen a létszám. Szemléltetésképp emlékeztetett: Magyar Péter korábban a jelöltjeire kólásdobozként hivatkozott, amivel arra utalt, hogy csak a nevükre és arcukra van szükség, érdemi beleszólásuk nem lesz a párt politikájába.