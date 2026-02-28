Magyar PéterTisza Pártországos lista

Továbbra is titkos Magyar Péter választási listája, bukott balosokat is a parlamentbe röpíthet a Tisza Párt

Közeleg a határidő, de Magyar Péter továbbra sem árulja el, kik kerültek fel a Tisza Párt országos listájára. Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a befutó helyek már eldőlhettek, a nyilvánosság kizárása pedig azt szolgálhatja, hogy minél rövidebb ideig kelljen válaszolni a kellemetlen kérdésekre.

Munkatársunktól
2026. 02. 28. 6:35
Egyre csak közeledik a határidő, ám hiába hangoztatja Magyar Péter, hogy megbuktatja a kormányt, az ehhez szükséges országos listát még mindig nem tette közzé. Mint ismert, április 12-én tartják az országgyűlési választást, aminek a hivatalos kampányidőszaka ötven nappal korábban, vagyis február 21-én kezdődött. Az induló pártoknak március 10-ig van határidejük bemutatni listás jelöltjeiket, amelyet a Fidesz–KDNP már február 16-án megtett, amivel véglegessé vált a kormánypártok kerete a választásra.

Egyre csak közeledik a határidő, ám hiába hangoztatja Magyar Péter, hogy megbuktatja a kormányt, az ahhoz szükséges országos listát még mindig nem tette közzé (Fotó: Havran Zoltán)

Már a kisebb pártok nagy része is közzétette országos listájának jelöltjeit, ugyanakkor a Tisza Párt még mindig hallgat. Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője ennek okát abban látja, hogy az országos listaállítás egy olyan gyenge pontja Magyar Péteréknek, ami miatt igyekszik elkerülni a szembesítést. Ugyanis minél később derül ki, hogy kik vannak rajta a Tisza Párt országos listáján, annál kevesebb időt kell tölteniük azzal, hogy elhárítsák a kellemetlen kérdéseket, amelyek tisztázhatnák az egy-egy jelölt kapcsán fennálló visszásságokat. 

Az ejtőernyősök és a „futottak még” kategória

– Az országos listaállítás koncepciója izgalmas kérdéseket is felvethet, hiszen a biztos befutó helyen szereplők személye sokat elárul majd arról, hogyan tekint Magyar Péter saját pártjára. Kiderül majd, hogy kik az ejtőernyősök és kik a „futottak még” kategóriába soroltak – mutatott rá.

Az elemző szerint ugyanakkor egy szűkebb elit egészen biztosan felkerül a listára. Példaként említette a két „leglátványosabb ejtőernyőst”, Kapitány Istvánt és Orbán Anitát – ugyanis ők azok, akik a hajrában érkeztek, „fentről” küldték őket. – A tágabb értelemben vett mag nagyjából szintén adott, közülük sok egyéni jelölt szerepelhet majd az országos listán is – tette hozzá, majd rámutatott:

a háttérben a teljes lista összeállítása Magyar Péterék számára szinte csak formaság, hiszen a biztos befutó helyeket már szétosztották maguk között.

Pálfalvi Milán szerint a jelöltek többsége már csak arra kell, hogy meglegyen a létszám. Szemléltetésképp emlékeztetett: Magyar Péter korábban a jelöltjeire kólásdobozként hivatkozott, amivel arra utalt, hogy csak a nevükre és arcukra van szükség, érdemi beleszólásuk nem lesz a párt politikájába.

Magyar Péternek csak saját maga a lényeg, minden más csak egy szükséges rossz

Amennyiben tehát az országos lista nagy részét végül kevésbé ismert, de Magyar Péterhez lojális személyek fogják alkotni, érvényesülni fog a one-man-show lényege: vagyis hogy a Tisza Párt ne ossza meg a figyelmet, Magyar Pétert kövessék a választók. 

„Minden más ebben a brüsszeli projektben csak szükséges rossz, amit csak azért kell megcsinálniuk, hogy infrastrukturálisan is kihívást jelentsenek a nemzeti kormány számára”

– vélekedett az elemző, emlékeztetve: „a Tisza nem egy organikusan, alulról építkező szervezet, hanem egy politikai piramisjáték, ahol a kiválasztásnál a legfőbb szempont a helyettesíthetőség, eldobhatóság”. Az elemző szerint ahogyan eddig is, ezután is sokan fognak csalódni Magyar Péterben és a Tisza Pártban.

Az óbaloldal is helyet kaphat

Érdemes felidézni azt is, hogy a „legelső tiszás”, Kéri László a Klubrádióban még korábban arról beszélt, a Tisza Pártnak be kell majd vennie országos listájára az óbaloldali szereplők egy részét – köztük Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást és még több, jelenleg is mandátummal rendelkező politikust. Pálfalvi Milán szerint amennyiben ez megvalósul, az csak tovább rombolja Magyar Péterék egyébként is megkopott hitelességét.

Ugyanakkor figyelmeztetett: miközben a Tisza Párt új baloldalként leváltja a régi baloldalt, jelenleg sokkal nagyobb veszélyt jelent az országra, mint elődei, „akik fogatlan oroszlánokká kényelmesedtek az ellenzéki padsorokban”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

