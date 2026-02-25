Magyar Péter inkább lekapcsoltatta az élő közvetítést, annyira kevesen voltak rá kíváncsiak

Olyan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péter tompai fórumára, hogy technikai okokra hivatkozva a pártelnök még az élő közvetítést is lefújta – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezetője bejegyzéséhez egy drónképet is mellékelt bejegyzéséhez, amely 17 óra 36 perckor készült, amikor már Magyar Péter már a színpadon volt.

Magyar Péter térerős problémákra való hivatkozását pedig külön kétségbe vonja egy fotó, amelyet Ceglédi Zoltán osztott meg. A politikai elemző gúnyosan megjegyezte, Elon Musk átverte őt. „Azt ígérte, hogyha a „csodálatos” Starlink rendszerével felszereljük a platós teherautónkat, akkor semmilyen kormányzati internetblokkoló, semmilyen cenzúra, semmilyen földi mobilhálózat nem tudja megakadályozni az élő közvetítésünket” – szúrt oda Magyar Péternek, utalva egy korábbi kínos pillanatára, amikor internetblokkolónak nézett egy rádiót.

A Tisza Pártnak az ügy kellemetlenségét csak fokozza, hogy a résztvevőknek a többsége is csak máshonnan odautaztatott tiszás aktivista volt. „Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli” – zárta bejegyzését az elemző.

Hatalmas lebőgés Albertirsán is, egyre kevesebb az aktivista

A hétvégén Albertirsán állt színpadra Magyar Péter, azonban – hasonlóan a tompai fórumához – még az odabuszoztatott aktivistákkal is kevesen voltak a rendezvényen. A megjelent képek alapján a pártelnök albertirsai látogatásán is rendkívül kevesen voltak kíváncsiak rá.

Magyar Péter országjárása Albertirsán is lebőgött. Forrás: Facebook

Magyar Péter az albertirsai rendezvényen egyébként kérlelte is az embereket, csatlakozzanak minél többen aktivistának a pártjához. Ez arról árulkodik, amire lapunk belsős informátora is utalt már: az elmúlt hónapok belső feszültségei, szervezési vitái és a helyi koordinátorok cserélődése jelentősen meggyengítette a párt aktivistabázisát. Forrásunk szerint a problémák különösen a kisebb városokban és a falvakban látványosak, ahol a korábban lelkes önkéntesek egy része kiábrándult vagy egyszerűen eltűnt a szervezetből. Több vármegyében akadozik az országjárás előkészítése:

hiányoznak a technikai feltételek, bizonytalan a helyszínbiztosítás és kérdéses a résztvevők száma is.

– Ha nem sikerül valódi mozgósítást felmutatni, és a rendezvények fél ház előtt zajlanak, az komoly presztízsveszteséget jelenthet – fogalmazott a forrás.