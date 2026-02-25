Magyar PéterTisza Pártországjárás

Magyar Péter inkább lekapcsoltatta az élő közvetítést, annyira kevesen voltak rá kíváncsiak

Elképesztő gyér volt az érdeklődés Magyar Péter tompai fóruma iránt, amin még az odabuszoztatott aktivisták sem tudtak segíteni. A kudarc nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy a Tisza Párt elnöke még az élő közvetítést is lefújta technikai okokra hivatkozva.

2026. 02. 25. 10:23
Fotó: Markovics Gábor
Olyan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péter tompai fórumára, hogy technikai okokra hivatkozva a pártelnök még az élő közvetítést is lefújta – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezetője bejegyzéséhez egy drónképet is mellékelt bejegyzéséhez, amely 17 óra 36 perckor készült, amikor már Magyar Péter már a színpadon volt. 

Magyar Péter térerős problémákra való hivatkozását pedig külön kétségbe vonja egy fotó, amelyet Ceglédi Zoltán osztott meg. A  politikai elemző gúnyosan megjegyezte, Elon Musk átverte őt. „Azt ígérte, hogyha a „csodálatos” Starlink rendszerével felszereljük a platós teherautónkat, akkor semmilyen kormányzati internetblokkoló, semmilyen cenzúra, semmilyen földi mobilhálózat nem tudja megakadályozni az élő közvetítésünket” – szúrt oda Magyar Péternek, utalva egy korábbi kínos pillanatára, amikor internetblokkolónak nézett egy rádiót.

 

A Tisza Pártnak az ügy kellemetlenségét csak fokozza, hogy a résztvevőknek a többsége is csak máshonnan odautaztatott tiszás aktivista volt. „Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli” – zárta bejegyzését az elemző.

 

Hatalmas lebőgés Albertirsán is, egyre kevesebb az aktivista

A hétvégén Albertirsán állt színpadra Magyar Péter, azonban – hasonlóan a tompai fórumához – még az odabuszoztatott aktivistákkal is kevesen voltak a rendezvényen. A megjelent képek alapján a pártelnök albertirsai látogatásán is rendkívül kevesen voltak kíváncsiak rá.

Magyar Péter országjárása Albertirsán is lebőgött (Forrás: Facebook)
Magyar Péter országjárása Albertirsán is lebőgött. Forrás: Facebook

Magyar Péter az albertirsai rendezvényen egyébként kérlelte is az embereket, csatlakozzanak minél többen aktivistának a pártjához. Ez arról árulkodik, amire lapunk belsős informátora is utalt már: az elmúlt hónapok belső feszültségei, szervezési vitái és a helyi koordinátorok cserélődése jelentősen meggyengítette a párt aktivistabázisát. Forrásunk szerint a problémák különösen a kisebb városokban és a falvakban látványosak, ahol a korábban lelkes önkéntesek egy része kiábrándult vagy egyszerűen eltűnt a szervezetből. Több vármegyében akadozik az országjárás előkészítése: 

hiányoznak a technikai feltételek, bizonytalan a helyszínbiztosítás és kérdéses a résztvevők száma is. 

– Ha nem sikerül valódi mozgósítást felmutatni, és a rendezvények fél ház előtt zajlanak, az komoly presztízsveszteséget jelenthet – fogalmazott a forrás. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

 

