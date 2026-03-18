Cipős blokk: ezzel a trükkel korábban még senki sem próbálkozott az NBA-ben

Elsőként az Oklahoma City Thunder biztosította helyét az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) idei rájátszásában. A bajnoki címvédő a legutóbbi játéknapon 113-108-ra nyert az Orlando Magic otthonában, ezzel sorozatban a tizedik sikerét aratta. A meccs legjobbja ismét az előző szezon legértékesebb játékosának választott Shai Gilgeous-Alexander volt, aki a múltkori rekordja után újabb mérföldkőhöz érkezett a világ legerősebb bajnokságában. A találkozó azonban nem egyedül a kanadai klasszis megmzodulásai miatt maradt emlékezetes.

Shai Gilgeous-Alexander a bajnoki címvédő OKC legjobbja volt az Orlando ellen, de Caruso cipője is kellett a győzelemhez (Fotó: Getty Images North America/Don Juan Moore)

A bajnoki címvédő legjobbja mellett Caruso cipője is főszerepben volt

Shai Gilgeous-Alexander (40 pont, 5 lepattanó, 4 labdaszerzés) újabb egyéni rekordokat állított fel, ez volt ugyanis pályafutása 129. olyan mérkőzése, amelyen legalább húsz pontot szerzett, ráadásul az idegenbeli 20 dobott pont feletti sorozata pedig már hatvanegy meccsnél jár, ami szintén NBA-rekord. A Thunder másik kulcsembere Chet Holmgren (20 pont, 12 lepattanó) lett, aki dupla-duplát ért el, de kettőjük mellett Ajay Mitchell (16 pont) is fontos szerepet vállalt, hiszen a negyedik negyed derekán öt pontot szerzett, amivel az OKC átvette a vezetést, és azt már nem is engedte ki a kezéből. A találkozón akadt egy ritkán látható jelenet.

A kétszeres NBA-bajnok Alex Caruso, a Thunder játékosa a lábáról leesett cipőjét felkapva blokkolta ellenfele dobását, a játékvezetők viszont nem díjazták az esetet, a kosarat megadták és még egy technikait is kiosztottak.

Jordan csapattársa is rekordot ért el edzőként

SGA rekordja mellett egy másik fontos pillanat is történt az NBA-ben. A Golden State Warriors vezetőedzője, Steve Kerr megszerezte pályafutása 600. alapszakasz-győzelmét a hétfői, Washington Wizards elleni 125–117-es siker alkalmával. Kerr ezzel az NBA történetének 28. edzője lett, aki elérte ezt a mérföldkövet, ráadásul épp jókor, hiszen a Warriors egy ötmérkőzéses vereségsorozatot szakított meg. Kerr egyébként kilencszeres NBA-bajnok, ötször játékosként (háromszor a Chicago Bulls csapatával Michael Jordan oldalán, és kétszer a San Antonio Spurs színeiben), négyszer edzőként (Golden State Warriors) sikerült győzelmet aratnia.

Kerr a hetedik olyan edző, aki egyetlen csapattal érte el a 600 győzelmet.

Olyan nevekhez csatlakozott, mint Gregg Popovich (1390 győzelem a San Antonio Spurs élén), Jerry Sloan (1221 a Utah Jazz csapatával), Erik Spoelstra (825 a Miami Heat élén), Red Auerbach (795 a Boston Celtics kispadján), Red Holzman (613 a New York Knicks csapatával), valamint Phil Jackson (610 a Los Angeles Lakers élén).