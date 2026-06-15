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Magyar Péter kijelentette, az állam átveszi a Mandiner irányítását

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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – mondta Magyar Péter a Mandinerről az Országgyűlésben. A miniszterelnök a kekvák megszüntetéséről szóló vitán arról beszélt, az állam átveszi az irányítást a lap felett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 20:46
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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)


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A fideszes képviselő keményen beolvasott Magyar Péternek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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