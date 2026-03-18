halálos tűzborsodbankatasztrófavédelem

Halálos tűz Borsodban: ketten bennégtek az otthonukban

Teljes terjedelmében égett egy házrész Sajókazán, az oltás során két ember holttestét találták meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 9:27
Szerda hajnalban tűz ütött ki egy ikerház egyik lakrészében Sajókazán, a Május 1. utcában. A nyolcvan négyzetméteres ingatlan teljes terjedelmében égett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek – tájékoztatott a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága. 

A helyszínre három járművel összesen tizenegy tűzoltó érkezett, akik a gyors beavatkozásukkal megakadályozták, hogy a tűz teljesen átterjedjen a másik lakrészre. Az ikerház másik felének teteje csak kisebb területen sérült meg, az épület lakható maradt.

Az égő házrészben egy idős férfi és egy idős nő élt, az ő holttestüket az oltás közben találták meg a tűzoltók. 

A beavatkozást jelentősen nehezítette, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű lom volt felhalmozva.

A szomszédos lakrészben két ember tartózkodott, ők időben elhagyták az épületet, így nem sérültek meg.

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert, de nem zárható ki, hogy fűtőeszköz okozta a tüzet. A körülményeket tűzvizsgálat tisztázza.

A szakemberek felhívják a figyelmet: 

a lakásokban felhalmozott lomok növelik a tűz kialakulásának esélyét, gyorsítják a lángok terjedését, több mérgező füst keletkezik, és a menekülést is nehezítik.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

