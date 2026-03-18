Tisza PártTűzfalcsoportVálasztás 2026

Tömeges választási jogsértést megvalósítva terjesztenek álhírt a tiszások

Akár bűncselekmény árán is, álhírt terjesztve, a Fideszre szavazókat megtévesztve érvénytelen szavazásra buzdítanak a tiszások. A Tűzfalcsoport leleplezte az átverést.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 11:07
Közel félmillió szavazási levélcsomagot postáznak Fotó: MTI/Purger Tamás
Törvénybe ütköző eszközhöz nyúltak a tiszások, hogy megtévesszék a Fideszre szavazni szándékozókat – tette közzé a Tűzfalcsoport. A közösségi platformokon terjesztenek egy álhírt, melyben azt írják: 

Elképzelehető, hogy a Fidesz nem fog tudni egyedül kormányt alakítani, így arra kérünk mindenkit, hogy a Fidesz mellett a Mi Hazánkat is ikszeljék be! 

(Forrás: Tűzfalcspoport)

Köztudott, hogy a magyar választási törvény (2013. évi XXXVI. törvény) értelmében 

érvénytelen az a szavazat, 

ha a szavazólapon kettő vagy több jelöltre/listára tesznek X-et, mivel így a választópolgár akarata nem egyértelmű

A Tűzfalcsoport információi szerint százával terjednek anyagok a dezinformációs kampány részeként, ezekkel a Fidesz szavazóit úgy kívánják megtéveszteni, hogy a Mi Hazánkra is adják le egyúttal voksukat a szavazólapon, hogy ezzel biztosítva legyen legalább egy koalíciós partner a jelenlegi kormánypártok számára.

A szöveg – amelyhez így egy két X-et tartalmazó, ezáltal érvénytelen szavazólap mintát is mellékelnek – így buzdít:

Fontos! Osszátok meg harcosok! Elképzelhető, hogy a Fidesz egyedül nem tud majd kormányt alakítani, így arra kérünk mindenkit, hogy a Fidesz mellett a Mi Hazánkat is ikszeljétek be a szavazólapon április 12-én! Oszd meg, hogy mindenkihez eljusson!

– A büntető törvénykönyv 350. § (1) bekezdése szerint aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás során az arra jogosultat a választásban a megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – jegyzi meg a Tűzfalcsoport. 

 

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
