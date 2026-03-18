Törvénybe ütköző eszközhöz nyúltak a tiszások, hogy megtévesszék a Fideszre szavazni szándékozókat – tette közzé a Tűzfalcsoport. A közösségi platformokon terjesztenek egy álhírt, melyben azt írják:

Elképzelehető, hogy a Fidesz nem fog tudni egyedül kormányt alakítani, így arra kérünk mindenkit, hogy a Fidesz mellett a Mi Hazánkat is ikszeljék be!

Tömeges választási jogsértést megvalósítva terjesztenek álhírt a tiszások

(Forrás: Tűzfalcspoport)

Köztudott, hogy a magyar választási törvény (2013. évi XXXVI. törvény) értelmében

érvénytelen az a szavazat,

ha a szavazólapon kettő vagy több jelöltre/listára tesznek X-et, mivel így a választópolgár akarata nem egyértelmű.

A Tűzfalcsoport információi szerint százával terjednek anyagok a dezinformációs kampány részeként, ezekkel a Fidesz szavazóit úgy kívánják megtéveszteni, hogy a Mi Hazánkra is adják le egyúttal voksukat a szavazólapon, hogy ezzel biztosítva legyen legalább egy koalíciós partner a jelenlegi kormánypártok számára.

A szöveg – amelyhez így egy két X-et tartalmazó, ezáltal érvénytelen szavazólap mintát is mellékelnek – így buzdít:

Fontos! Osszátok meg harcosok! Elképzelhető, hogy a Fidesz egyedül nem tud majd kormányt alakítani, így arra kérünk mindenkit, hogy a Fidesz mellett a Mi Hazánkat is ikszeljétek be a szavazólapon április 12-én! Oszd meg, hogy mindenkihez eljusson!

– A büntető törvénykönyv 350. § (1) bekezdése szerint aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás során az arra jogosultat a választásban a megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – jegyzi meg a Tűzfalcsoport.