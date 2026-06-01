Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok 2026 elején katonai akciót hajtott végre, melynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, az ország élére pedig alelnökét, Delcy Rodríguezt nevezték ki. Maduro hatalma alatt Venezuela korábban rendszeresen elutasította az ilyen jellegű kérelmeket, többek között egy 1980-as évekből származó kétoldalú megállapodásra hivatkozva. A listán szereplő személyek közül mindannyian kapcsolatban állhattak a Menekült Baszk Politikai Aktivisták Kollektívája (EIPK) nevű szervezettel, amely a Spanyol Polgárőrség nyomozati anyagaiban is felmerült.
A venezuelai kormányváltás hozhat áttörést a spanyol terrorizmus elleni harcban
Spanyolország egy hosszú évek óta húzódó – az ETA terrorszervezettel kapcsolatos – nyomozásban kérte Venezuela segítségét, amit az ország korábban rendre elutasított. A spanyol hatóságok most abban bíznak, hogy a venezuelai politikai helyzet megváltozása szorosabb együttműködést tesz lehetővé a két ország között.
A La Vanguardia beszámolója szerint a kérelmet benyújtó bíró felidézte az ügyészség álláspontját, amely szerint a Venezuelába menekült csoport tagjai kapcsolatban állhattak az ETA terrorszervezettel, és jogi, illetve pénzügyi támogatást is biztosíthattak számukra.
A Libertad Digital információi szerint a határozat egy másik jogsegélykérelmet is tartalmaz, az Egyesült Államok felé. Ebben a spanyol bíróság azt kéri, hogy az amerikai hatóságok adják át a Hugo Armando, „El Pollo” Carvajal elleni eljárásban keletkezett dokumentumokat és információkat, amelyek az ETA-tagok venezuelai jelenlétére vonatkoznak. A bíró egyben azt is kérvényezte, hogy az amerikai hatóságok hallgassák meg tanúként Carvajalt, és segítsenek feltárni a venezuelai állam és az ETA-tagok közötti esetleges összefonódásokat.
Mint arról korábban írtunk, egyre nagyobb nyomás nehezedik Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökre a kormányt érintő korrupciós botrányok miatt. A nyomozók már a kormánypárt székházában is megjelentek, miközben Madridban tízezrek tüntettek a kabinet távozását követelve.
Borítókép: Delcy Rodríguez venezuelai elnök (Fotó: AFP)
