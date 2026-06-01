A venezuelai kormányváltás hozhat áttörést a spanyol terrorizmus elleni harcban

A La Vanguardia beszámolója szerint a kérelmet benyújtó bíró felidézte az ügyészség álláspontját, amely szerint a Venezuelába menekült csoport tagjai kapcsolatban állhattak az ETA terrorszervezettel, és jogi, illetve pénzügyi támogatást is biztosíthattak számukra.

A Libertad Digital információi szerint a határozat egy másik jogsegélykérelmet is tartalmaz, az Egyesült Államok felé. Ebben a spanyol bíróság azt kéri, hogy az amerikai hatóságok adják át a Hugo Armando, „El Pollo” Carvajal elleni eljárásban keletkezett dokumentumokat és információkat, amelyek az ETA-tagok venezuelai jelenlétére vonatkoznak. A bíró egyben azt is kérvényezte, hogy az amerikai hatóságok hallgassák meg tanúként Carvajalt, és segítsenek feltárni a venezuelai állam és az ETA-tagok közötti esetleges összefonódásokat.