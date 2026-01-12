Maduro bukása után új korszak jöhet Venezuelában

Az Egyesült Államoknak egy háromlépcsős terve van Venezuelával, amely az ország stabilizálásával – Maduro elmozdításával – kezdődött el, majd a helyreállítás következik, biztosítva az amerikai olajtársaságok hozzáférését a latin-amerikai ország gazdaságához, ezt pedig a demokratikus politikai átmenet fogja követni – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy

miután megakadályozták Venezuela káoszba süllyedését, az Egyesült Államok el fogja kezdeni a helyreállítási fázist, biztosítva amerikai, nyugati és más cégek tisztességes hozzáférését a venezuelai piachoz.

Donald Trump amerikai elnök pedig egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy növelni kívánja az olajkitermelést Venezuelában.

Venezuela, Dél-Amerika kincsesládája

Venezuela (teljes nevén Venezuelai Bolivári Köztársaság) Dél-Amerika északi részén található. Északról a Karib-tenger és az Atlanti-óceán, nyugatról Kolumbia, délről Brazília, északkeletről Trinidad és Tobago, keletről Guyana határolja. Fővárosa és legnépesebb városa Caracas. Az ország területe 916 ezer négyzetkilométer, lakossága 31 millió fő. Fejlődő ország, amely rendkívül gazdag szénhidrogénekben és ásványokban, de a korrupt vezetés rossz politikája az ország gazdaságának összeomlásához vezetett:

hiperinfláció, alapvető áruhiány, magas munkanélküliség, szegénység, magas gyermekhalandóság, magas bűnözési ráta és nagyfokú korrupció jellemzi.

Az Egyesült Államok hivatala szerint Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészletével, mintegy 303 milliárd hordóval, ami a globális készlet mintegy 17 százalékát teszi ki – többet, mint a Szaúd-Arábiában található olajkészlet. Ennek ellenére Venezuela 2023-ban mindössze a globális kőolajtermelés 0,8 százalékát adta. Az ország nyersolajának legnagyobb hányadát az Orinoco-övben található nehéz (magas kéntartalmú) olaj* adja, amit nehezebb (és költségesebb) kitermelni és feldolgozni, mint a könnyűolajat – írja a Britannica.