Maduro felesége fontosabb szerepet játszott, mint gondolnánk

A 69 éves Flores, Maduro felesége jóval több volt egyszerű elnökfeleségnél. Politikai karrierje messze megelőzte Maduro hatalomra kerülését, és sokak szerint éppen ő volt az, aki a kulisszák mögött segített férjének túlélni a rezsimet sújtó válságokat. Bár first ladyként nyilvánosan visszafogottabb, családcentrikus arcát mutatta, befolyása meghatározó volt – erről ír a BBC.

Maduro felesége évtizedek óta a hatalom egyik legbefolyásosabb, ám ritkán látható szereplője volt Fotó: AFP

Maduro felesége a háttérből dolgozott

Maduro gyakran „első harcosként” hivatkozott rá, ám Flores a reflektorfény helyett inkább a háttérből dolgozott. Tévéműsort vezetett Con Cilia en Familia címmel, időnként pedig az állami televízióban is feltűnt, olykor férjével közösen, könnyedebb, emberközeli képet festve a hatalomról.