Maduro felesége fontosabb szerepet játszott, mint gondolnánk

Amikor az amerikai erők rajtaütést hajtottak végre a venezuelai fővárosban, az elnökkel együtt feleségét, Cilia Florest is őrizetbe vették. Maduro felesége évtizedek óta a hatalom egyik legbefolyásosabb, ám ritkán látható szereplője volt, akinek politikai súlya messze túlmutatott a first lady hagyományos szerepén.

Sebők Barbara
2026. 01. 05. 22:21
A 69 éves Flores jóval több volt egyszerű elnökfeleségnél Forrás: AFP
A 69 éves Flores, Maduro felesége jóval több volt egyszerű elnökfeleségnél. Politikai karrierje messze megelőzte Maduro hatalomra kerülését, és sokak szerint éppen ő volt az, aki a kulisszák mögött segített férjének túlélni a rezsimet sújtó válságokat. Bár first ladyként nyilvánosan visszafogottabb, családcentrikus arcát mutatta, befolyása meghatározó volt – erről ír a BBC.

Maduro felesége évtizedek óta a hatalom egyik legbefolyásosabb, ám ritkán látható szereplője volt
Maduro felesége évtizedek óta a hatalom egyik legbefolyásosabb, ám ritkán látható szereplője volt Fotó: AFP

Maduro felesége a háttérből dolgozott

Maduro gyakran „első harcosként” hivatkozott rá, ám Flores a reflektorfény helyett inkább a háttérből dolgozott. Tévéműsort vezetett Con Cilia en Familia címmel, időnként pedig az állami televízióban is feltűnt, olykor férjével közösen, könnyedebb, emberközeli képet festve a hatalomról. 

Kritikusai szerint azonban mindez csak díszlet volt: a színfalak mögött Flores Maduro egyik legfőbb tanácsadójaként működött.

Kapcsolatuk a kilencvenes évek elejére nyúlik vissza. Flores fiatal ügyvédként részt vett az 1992-es sikertelen puccskísérlet miatt bebörtönzött katonatisztek védelmében. Ezek között volt Hugo Chávez is, aki később Venezuela elnöke lett. Ugyanekkor ismerkedett meg Maduróval, aki akkor Chávez testőreként dolgozott. Maduro később úgy emlékezett vissza a találkozásukra, hogy Flores több bebörtönzött „hazafias tiszt” ügyvédje volt, köztük Chávezé is. A kapcsolat ezekben a nehéz években szorosra fonódott, és mindkettőjük politikai sorsa végleg a chavizmushoz kötődött.

Chávez 1998-as választási győzelme után Flores gyorsan emelkedett a ranglétrán. 

2000-ben bekerült a Nemzeti Közgyűlésbe, majd 2006-ban annak elnöke lett. Hat éven keresztül gyakorlatilag egypárti parlamentet vezetett, miután az ellenzék bojkottálta a választásokat, tisztességtelennek nevezve azokat. Chávez 2013-as halála után Flores egyértelműen Maduro mögé állt. 

Az elnökválasztást férje szűk többséggel nyerte meg, majd néhány hónappal később össze is házasodtak
Az elnökválasztást férje szűk többséggel nyerte meg, majd néhány hónappal később össze is házasodtak Fotó: AFP

Az elnökválasztást Maduro szűk többséggel nyerte meg, majd néhány hónappal később össze is házasodtak, hivatalossá téve hosszú évekre visszanyúló kapcsolatukat. 

Korábbi házasságaikból származó gyermekeiket közösen nevelték: hármat Flores, egyet Maduro hozott a családba. José Enrique Arrioja venezuelai újságíró szerint Flores a rezsim egyik kulcsszereplőjévé vált. Nemcsak érzelmi, hanem szakmai bizalmasa is volt Madurónak. Pályafutását azonban korrupciós vádak kísérték. 2012-ben szakszervezetek azt állították, hogy akár negyven ember, köztük több családtag felvételét is befolyásolta. Flores akkor nyíltan védelmébe vette rokonait, hangsúlyozva, hogy büszke rájuk.

Nevét 2015-ben a hírhedt „narco unokaöccsek” ügye tette világszerte ismertté. Két unokaöccsét Haitin tartóztatták le a DEA titkos akciójában, miközben 800 kilogramm kokaint próbáltak az Egyesült Államokba csempészni. Bár Flores „emberrablásról” beszélt, az amerikai bíróság 18 év börtönre ítélte őket. A férfiak 2022-ben egy fogolycsere keretében térhettek vissza Venezuelába.

A Trump-kormány azonban a közelmúltban újabb szankciókat jelentett be ellenük, valamint egy harmadik unokaöccs ellen is. Az amerikai pénzügyminiszter szerint Maduro és környezete aktívan hozzájárult ahhoz, hogy kábítószerek árasszák el az Egyesült Államokat. 

A most nyilvánosságra hozott vádirat szerint Flores maga is kenőpénzeket fogadott el, és közvetítő szerepet vállalt a kábítószer-kereskedelemben. 

Kritikusai úgy látják, a brutális, emberi jogokat sértő rendszer egyik legfontosabb pillére volt. Christopher Sabatini szerint Flores „a trón mögötti hatalom” szerepét töltötte be: ritkán volt szem előtt, de befolyása messze nagyobb volt annál, mint amit a nyilvánosság érzékelt. Hétfőn New Yorkban kell bíróság elé állnia.

Borítókép: Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores (Fotó: AFP)

