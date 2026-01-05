MaduroVenezuelaKínaTajvanTrump

Washington lépett, Peking mérlegel – Maduro ügye túlmutat Venezuelán

Nicolás Maduro bukása messze túlmutat Venezuela belpolitikai válságán: az események újabb feszültséget hoztak a nagyhatalmi erőtérbe is. Bár Kína számára rövid távon kézzelfogható veszteségekkel járhat a venezuelai fordulat, az egykori szövetséges eltűnése elsősorban Madurót hagyta védtelenül.

2026. 01. 05.
Nicolás Maduro bukása messze túlmutat Venezuela belpolitikai válságán
Nicolás Maduro politikai túlélése hosszú ideje sokkal inkább Kína támogatásától függött, mint fordítva. Elemzők szerint a venezuelai fordulat nem csupán Latin-Amerikában jár következményekkel, hanem akár Peking Tajvannal szembeni stratégiáját is új megvilágításba helyezheti – hívja fel a figyelmet a Sky News.

Donald Trump az amerikai fellépést követően hangsúlyozta: az események nem terhelik meg az Egyesült Államok és Kína kapcsolatát. Ugyanakkor Kína rövid távon kénytelen veszteségekkel számolni, mozgástere továbbra is jelentős, és minden jel arra utal, hogy Peking máris megkezdte pozícióinak újrarendezését saját stratégiai érdekei mentén. A kínai vezetés élesen reagált a történtekre. 

Venezuela az elmúlt években Kína egyik kiemelt latin-amerikai partnere volt, miközben Peking következetesen a „más államok belügyeibe való be nem avatkozás” elvét hangoztatja külpolitikájában.

A kínai külügyminisztérium „sokkolónak” nevezte az amerikai akciót, és a nemzetközi jog súlyos megsértéséről beszélt. A kínai felháborodást tovább erősítette az események időzítése is.

Nicolás Maduro elfogását megelőzően mindössze néhány órával a venezuelai fővárosban kínai küldöttséget fogadott.

A delegációt a latin-amerikai ügyekért felelős kínai képviselő vezette. A felvétel különösen kínos helyzetbe hozhatta Pekinget, amely hagyományosan nagy hangsúlyt helyez nemzetközi tekintélyének megőrzésére.

Gazdasági értelemben Peking várhatóan gyorsan igyekszik bebiztosítani saját érdekeit, ugyanakkor a venezuelai válság hatása messze nem olyan súlyos Kína számára, mint azt elsőre sokan feltételezik. 

Bár Kína valóban a dél-amerikai ország legnagyobb olajfelvásárlója, a venezuelai szállítások a kínai olajimportnak csupán kis szeletét adják. A fejlemények ugyanakkor nem maradtak visszhang nélkül Kínán belül sem. A közösségi médiában gyorsan terjedtek azok a vélemények, amelyek párhuzamot vonnak Venezuela és Tajvan helyzete között.

Kína Maduro szabadon bocsátására szólított fel

Kína felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest, valamint szüntessen meg minden, a venezuelai kormány megbuktatására irányuló lépést.

A pekingi külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai fellépés súlyosan sérti a nemzetközi jogot, az államok közötti kapcsolatok alapelveit és az ENSZ-alapokmányát. 

Kína egyúttal követeli, hogy Washington garantálja Maduro és felesége személyes biztonságát, és párbeszéd és tárgyalás útján rendezze a konfliktust. A kínai külügyminisztérium nyilatkozata szerint a nemzetközi közösségnek az ENSZ alapelveivel összhangban kell fellépnie, és el kell utasítania az egyoldalú erőalkalmazást, amely precedenst teremthet más államok szuverenitásának megsértésére.

Az észak-koreai kormány „erőteljesen elítélte”, és „a szuverenitás megsértése legsúlyosabb formájának” nevezte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető amerikai katonai csapást – jelentette vasárnap a KCNA észak-koreai hírügynökség szöuli ismertetések szerint.

A phenjani külügyminisztérium nyilatkozata szerint az eset „újból világosan megerősíti az Egyesült Államok gaz és brutális természetét, amelynek hosszú ideje oly gyakran tanúja a nemzetközi közösség”. A nyilatkozat felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy ismerje el a venezuelai helyzet „súlyosságát”, és tiltakozzon „más országok szuverenitásának az Egyesült Államoktól megszokott megsértése” ellen.

