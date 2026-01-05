Washington lépett, Peking mérlegel – Maduro ügye túlmutat Venezuelán

Nicolás Maduro politikai túlélése hosszú ideje sokkal inkább Kína támogatásától függött, mint fordítva. Elemzők szerint a venezuelai fordulat nem csupán Latin-Amerikában jár következményekkel, hanem akár Peking Tajvannal szembeni stratégiáját is új megvilágításba helyezheti – hívja fel a figyelmet a Sky News.

Donald Trump az amerikai fellépést követően hangsúlyozta: az események nem terhelik meg az Egyesült Államok és Kína kapcsolatát. Ugyanakkor Kína rövid távon kénytelen veszteségekkel számolni, mozgástere továbbra is jelentős, és minden jel arra utal, hogy Peking máris megkezdte pozícióinak újrarendezését saját stratégiai érdekei mentén. A kínai vezetés élesen reagált a történtekre.

Venezuela az elmúlt években Kína egyik kiemelt latin-amerikai partnere volt, miközben Peking következetesen a „más államok belügyeibe való be nem avatkozás” elvét hangoztatja külpolitikájában.

A kínai külügyminisztérium „sokkolónak” nevezte az amerikai akciót, és a nemzetközi jog súlyos megsértéséről beszélt. A kínai felháborodást tovább erősítette az események időzítése is.

Nicolás Maduro elfogását megelőzően mindössze néhány órával a venezuelai fővárosban kínai küldöttséget fogadott.

A delegációt a latin-amerikai ügyekért felelős kínai képviselő vezette. A felvétel különösen kínos helyzetbe hozhatta Pekinget, amely hagyományosan nagy hangsúlyt helyez nemzetközi tekintélyének megőrzésére.