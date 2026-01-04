Ügyvivő elnököt nevezett ki a venezuelai legfelsőbb bíróság + videó

A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro "kényszerű távollétében". A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek „haladéktalanul” kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget - közölte az MTI. Venezuela alelnöke közölte, hogy az ország készen áll a nemzeti erőforrások védelmére.

Borítókép: Delcy Rodriguez alelnök (Fotó: AFP)