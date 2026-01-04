elnökVenezuelamaduro

Ügyvivő elnököt nevezett ki a venezuelai legfelsőbb bíróság + videó

A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 7:14
Delcy Rodriguez Fotó: JUAN BARRETO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bírósági határozat szerint Rodríguez „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét. 

Delcy Rodriguez alelnök azután vette át Venezuela vezetését, hogy Nicolas Madurot és feleségét az Egyesült Államok letartóztatta Fotó: FEDERICO PARRA / AFP
Delcy Rodriguez alelnök azután vette át Venezuela vezetését, hogy Nicolas Madurot és feleségét az Egyesült Államok letartóztatta Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro "kényszerű távollétében". A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek „haladéktalanul” kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget - közölte az MTI. Venezuela alelnöke közölte, hogy az ország készen áll a nemzeti erőforrások védelmére. 

Borítókép: Delcy Rodriguez alelnök (Fotó: AFP)

 

add-square Trump lecsapott Venezuela elnökére

Macron és Merz demokratikus átmenetet szorgalmaz Venezuelában + videó

Trump lecsapott Venezuela elnökére 19 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu