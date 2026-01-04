A bírósági határozat szerint Rodríguez „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét.
Ügyvivő elnököt nevezett ki a venezuelai legfelsőbb bíróság + videó
A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.
A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro "kényszerű távollétében". A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek „haladéktalanul” kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget - közölte az MTI. Venezuela alelnöke közölte, hogy az ország készen áll a nemzeti erőforrások védelmére.
Borítókép: Delcy Rodriguez alelnök (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így szállították át egy brooklyni börtönbe a Madurot házaspárt + videó
A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.
A rabszolgatartás új formája jelent meg Ukrajna-szerte
A biztos halál helyett rabszolgasors vár rájuk.
Macron és Merz demokratikus átmenetet szorgalmaz Venezuelában + videó
Mutatjuk a pillanatot, amikor Maduro megérkezik az Egyesült Államokba.
Drónokkal támadta Oroszországot Ukrajna, Moszkva válaszcsapásokat ígér
Putyin elárulta, mi lesz a következő lépés.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Így szállították át egy brooklyni börtönbe a Madurot házaspárt + videó
A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.
A rabszolgatartás új formája jelent meg Ukrajna-szerte
A biztos halál helyett rabszolgasors vár rájuk.
Macron és Merz demokratikus átmenetet szorgalmaz Venezuelában + videó
Mutatjuk a pillanatot, amikor Maduro megérkezik az Egyesült Államokba.
Drónokkal támadta Oroszországot Ukrajna, Moszkva válaszcsapásokat ígér
Putyin elárulta, mi lesz a következő lépés.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!