„A nemzetközi sajtóban részletesen feltárták, hogyan zajlott az amerikai akció Nicolás Maduro ellen. Az amerikai különleges erők felépítették Maduro venezuelai elnök búvóhelyének másolatát, és azon gyakorolták a most végrehajtott akciót” – kezdi bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Így készítették elő az amerikaiak Maduro elfogását
A nemzetközi sajtó részletesen feltárta, hogyan zajlott le az Egyesült Államok különleges művelete Nicolás Maduro ellen – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A beszámolók szerint az amerikai különleges erők hónapokon át készültek az akcióra, Maduro búvóhelyének másolatán gyakoroltak, miközben a venezuelai elnök fokozott biztonsági intézkedésekkel próbálta kivédeni a támadást. A műveletet a Delta Force hajtotta végre, CIA-s hírszerzési támogatással, és Madurót feleségével együtt az éjszaka közepén fogták el.
„Maduro számított is egy amerikai akcióra, és igyekezett minél jobban kivédeni azt: megerősítette saját védelmét, rendszeresen váltogatta a mobiltelefonjait, és igyekezett nem egy helyen aludni, főleg szeptember után, amikor az amerikai haditengerészet egyre több hadihajót vezényelt Venezuela közelébe. Közben megbízhatónak tartott kubai testőröket vett maga mellé, és elkezdett nem részt venni előre bejelentett eseményeken. Helyette inkább spontán jelent meg a nyilvánosság előtt, és az élő beszédek helyett előre felvett videókon nyilatkozott” – teszi hozzá.
Az akciót az amerikai hadsereg Delta Force nevű különleges egysége hajtotta végre, részt vettek Night Stalkers nevű különleges légi egység tagjai is, akik főként helikopteres műveleteket hajtanak végre. Ez az egység volt az, amelyik az Oszama bin Ladent megölő amerikai különleges erőket is berepítette 2011-ben Pakisztánba
– magyarázza.
„A Venezuelában végrehajtott akcióban több mint 150 harci gép vett részt, amiket húsz különböző bázisról indítottak el. A Madurót és feleségét foglyul ejtő különleges erők helikoptereinek útját folyamatos légicsapásokkal biztosították, és sikerült észrevétlenül megközelíteniük a venezuelai elnök búvóhelyét. Ott már támadás alá kerültek, és egy helikopter megsérült, de az is repülőképes maradt” – emeli ki.
Az akciót a CIA egy, a venezuelai kormányban lévő forrása is segítette, aki folyamatosan követte Maduro tartózkodási helyét a támadás előtti napokban és órákban. Az akcióhoz a CIA szállította a hírszerzési információkat, és megfigyelő drónokkal is folyamatosan követték Maduro mozgását. Végül aztán Madurót és feleségét az éjszaka közepén az ágyukból rángatták ki, miközben aludtak. Trumpp a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Madurót annyira meglepetésként érte a támadás, hogy nem tudott bemenekülni a biztonsági szobájába.
A venezuelai elnököt és feleségét a Karib-tengeren hajózó USS Iwo Jima hadihajóra szállították. Még szombaton megérkezik majd New Yorkba, ahol átadják őt a szövetségi hatóságoknak, és hivatalosan a jövő héten fognak vádat emelni ellene. Már a bírót is kijelölték, aki tárgyalni fogja az ügyet” – zárja.
Borítókép: Ünnepelnek Kolumbiában, miután az amerikai erők elfogták Venezuela vezetőjét, Nicolás Madurót (Fotó: AFP)
