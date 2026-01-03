Így készítették elő az amerikaiak Maduro elfogását

„A Venezuelában végrehajtott akcióban több mint 150 harci gép vett részt, amiket húsz különböző bázisról indítottak el. A Madurót és feleségét foglyul ejtő különleges erők helikoptereinek útját folyamatos légicsapásokkal biztosították, és sikerült észrevétlenül megközelíteniük a venezuelai elnök búvóhelyét. Ott már támadás alá kerültek, és egy helikopter megsérült, de az is repülőképes maradt” – emeli ki.

Az akciót a CIA egy, a venezuelai kormányban lévő forrása is segítette, aki folyamatosan követte Maduro tartózkodási helyét a támadás előtti napokban és órákban. Az akcióhoz a CIA szállította a hírszerzési információkat, és megfigyelő drónokkal is folyamatosan követték Maduro mozgását. Végül aztán Madurót és feleségét az éjszaka közepén az ágyukból rángatták ki, miközben aludtak. Trumpp a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Madurót annyira meglepetésként érte a támadás, hogy nem tudott bemenekülni a biztonsági szobájába.

A venezuelai elnököt és feleségét a Karib-tengeren hajózó USS Iwo Jima hadihajóra szállították. Még szombaton megérkezik majd New Yorkba, ahol átadják őt a szövetségi hatóságoknak, és hivatalosan a jövő héten fognak vádat emelni ellene. Már a bírót is kijelölték, aki tárgyalni fogja az ügyet” – zárja.