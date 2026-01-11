Trump ultimátumot küldött Kubának: Határozottan javaslom, hogy kössenek megállapodást

A venezuelai rezsim bukása után Washington figyelme Kubára irányult: Donald Trump szerint a karibi ország eddig Caracas támogatásából élt, ám az Egyesült Államok lezárja az olaj- és pénzcsapokat, ha Havanna nem hajlandó megállapodásra – írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök. Fotó: Getty Images

Donald Trump amerikai elnök kemény hangvételű üzenetben szólította fel Kubát arra, hogy kössön megállapodást, különben súlyos következményekkel kell számolnia. Trump figyelmeztetése nem sokkal azután érkezett, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, amivel gyakorlatilag véget vetettek Venezuela korábbi politikai és gazdasági mozgásterének.