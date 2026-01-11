olajVenezuelaKubaTrump

Trump ultimátumot küldött Kubának: Határozottan javaslom, hogy kössenek megállapodást

Donald Trump ultimátumot küldött Kubának: az amerikai elnök szerint véget értek a venezuelai olajra és pénzre épülő évek, és Havannának sürgősen döntenie kell, mielőtt súlyos következményekkel szembesül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 19:47
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A venezuelai rezsim bukása után Washington figyelme Kubára irányult: Donald Trump szerint a karibi ország eddig Caracas támogatásából élt, ám az Egyesült Államok lezárja az olaj- és pénzcsapokat, ha Havanna nem hajlandó megállapodásra – írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök. Fotó: Getty Images

Donald Trump amerikai elnök kemény hangvételű üzenetben szólította fel Kubát arra, hogy kössön megállapodást, különben súlyos következményekkel kell számolnia. Trump figyelmeztetése nem sokkal azután érkezett, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, amivel gyakorlatilag véget vetettek Venezuela korábbi politikai és gazdasági mozgásterének.

Az amerikai elnök a Truth Social oldalon egyértelműen fogalmazott:

Kuba hosszú éveken át nagy mennyiségű OLAJON és Venezuelából származó PÉNZEN élt. Ennek most vége. NEM FOG TÖBB OLAJ SEM PÉNZ MENNI KUBÁBA – NULLA!

Trump hozzátette: „Határozottan javaslom, hogy kössenek megállapodást, MIELŐTT TÚL KÉSŐ LESZ.”

Venezuela Kuba egyik legfontosabb szövetségese volt az elmúlt évtizedekben: a becslések szerint Caracas naponta mintegy 35 ezer hordó olajat szállított a szigetországnak, részben kedvezményes feltételekkel. Az amerikai fellépés azonban ezt az ellátási láncot is megszakította. A Trump-adminisztráció az elmúlt napokban több, venezuelai eredetű olajat szállító tartályhajót is lefoglalt, tovább mélyítve Kuba amúgy is súlyos üzemanyag- és áramválságát.

Havanna határozottan visszautasította az amerikai nyomásgyakorlást. Bruno Rodríguez külügyminiszter kijelentette:

Kubának teljes joga van üzemanyagot importálni bármely, erre hajlandó exportőrtől, beavatkozás és egyoldalú amerikai kényszerintézkedések nélkül.

Hozzátette: „Senki sem diktálhat nekünk.”

Trump a venezuelai akcióval összefüggésben arra is rámutatott, hogy Kuba évekig a Maduro-rezsim biztonsági hátországaként működött. Az amerikai elnök szerint erre többé nincs szükség: „Venezuelának már nincs szüksége védelemre a bűnözőktől és zsarolóktól. Most az Amerikai Egyesült Államok, a világ legerősebb hadserege védi őket.”

A kubai vezetés ezzel szemben azt állítja, hogy soha nem kapott anyagi ellenszolgáltatást venezuelai biztonsági szerepvállalásáért.

A Trump-kormányzat hivatalosan nem jelentett be katonai terveket Kuba ellen, ám a retorika egyre keményebb. Marco Rubio külügyminiszter korábban úgy fogalmazott: „Ha a kubai vezetés helyében lennék, aggódnék.” Trump pedig nemrég jól hangzó ötletnek nevezte, hogy Rubio akár Kuba jövőbeli vezetője is lehetne.

Elemzők szerint az amerikai elnök egyre nyíltabban a Monroe-doktrína szellemében alakítja Latin-Amerika-politikáját, amely az Egyesült Államok meghatározó szerepét hangsúlyozza a nyugati féltekén. A Maduro-rendszer bukása után Kuba lehet a következő ország, amelynek szembe kell néznie Washington fokozódó nyomásával.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anna Moneymaker)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

