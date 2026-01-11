Elrabolná és elszámoltatná Putyint a brit védelmi miniszter

Mint ismert, amerikai katonai akció keretében január elején fogták el Venezuelában Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét. Madurót többek között kábítószer-kereskedelemmel és terrorizmushoz köthető bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe. A brit védelmi miniszter ezt követően nem sokkal nyilatkozott újságíróknak Kijevben.

John Healey brit védelmi miniszter kijelentette, hogy őrizetbe venné Vlagyimir Putyin orosz elnököt (Fotó: AFP)

John Healey arra a kérdésre, hogy elrabolná-e a világ valamely vezetőjét, kijelentette, hogy

Elfogná Vlagyimir Putyint és felelősségre vonná az elkövetett háborús bűnökért

– hívja fel rá a figyelmet a Daily Mail brit lap. Szerinte ezen bűnök közé tartozik az, amit Bucsában látott az Ukrjanába tett első látogatásai során, valamint „néhány ukrán gyerek elrablása, akikkel Irpinben találkozott”.

Healey hozzátette, Putyin „egy olyan ember, akit meg kell állítani”, és megjegyezte: „a mi küldetésünk, hogy támogassuk Ukrajnát a mai harcában, és segítsünk a béke biztosításában”.

Kijevben Healey azt is elmondta, hogy