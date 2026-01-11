Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

Elrabolná és elszámoltatná Putyint a brit védelmi miniszter

John Healey kijelentette, hogy őrizetbe venné Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és felelősségre vonná a háborús bűneiért. A brit védelmi miniszter erről azután beszélt, hogy az amerikai erők őrizetbe ették Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 9:23
Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
Mint ismert, amerikai katonai akció keretében január elején fogták el Venezuelában Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét. Madurót többek között kábítószer-kereskedelemmel és terrorizmushoz köthető bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe. A brit védelmi miniszter ezt követően nem sokkal nyilatkozott újságíróknak Kijevben. 

John Healey brit védelmi miniszter kijelentette, hogy őrizetbe venné Vlagyimir Putyin orosz elnököt
John Healey brit védelmi miniszter kijelentette, hogy őrizetbe venné Vlagyimir Putyin orosz elnököt (Fotó: AFP)

John Healey arra a kérdésre, hogy elrabolná-e a világ valamely vezetőjét, kijelentette, hogy

Elfogná Vlagyimir Putyint és felelősségre vonná az elkövetett háborús bűnökért

– hívja fel rá a figyelmet a Daily Mail brit lap. Szerinte ezen bűnök közé tartozik az, amit Bucsában látott az Ukrjanába tett első látogatásai során, valamint „néhány ukrán gyerek elrablása, akikkel Irpinben találkozott”.

Healey hozzátette, Putyin „egy olyan ember, akit meg kell állítani”, és megjegyezte: „a mi küldetésünk, hogy támogassuk Ukrajnát a mai harcában, és segítsünk a béke biztosításában”.

Kijevben Healey azt is elmondta, hogy 

a brit katonák hamarosan megkezdik a különleges kiképzést, amely lehetővé teszi számukra, hogy „napokon belül” Ukrajnába vezényeljék őket, miután békemegállapodás születik Oroszországgal.

Donald Trumpot amerikai elnököt is kérdezték arról, hogy el tudja-e képzelni Putyin őrizetbe vételét, ő azonban úgy felelt, nem hiszi, hogy ez szükséges lenne. Azt is hozzátette, hogy nagyon csalódott amiatt, hogy Putyin folytatja a háborút a béketeremtés helyett.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

 

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

