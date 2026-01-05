Súlyos vádak Nicolás Maduro ellen

A volt venezuelai elnök ellen komoly vádirat állt össze. Nicolás Maduro kábítószer-kereskedelemmel és terrorizmushoz köthető bűncselekmények vádjával áll bíróság elé. Eközben az ENSZ Biztonsági Tanácsa is összeül, hogy értékelje az amerikai akciót – írja a Reuters.

Maduro jogi helyzete még nem tisztázott

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Maduro jelenleg is egy New Yorki létesítményben raboskodik, az ellene felhozott vádak pedig igen komolyak. A vádirat szerint Maduro és más venezuelai vezetők több mint 25 éve „visszaélnek a közbizalmi pozíciójukkal és megrontják az egykor legitim intézményeket, hogy tonnaszámra importáljanak kokaint az Egyesült Államokba”.

Madurót többek között azzal vádolják, hogy venezuelai diplomata-útleveleket adott el ismert kábítószer-kereskedőknek, és diplomáciai álcázás alatt repülőutakat szervezett, hogy a drogokból származó bevételt visszavigye Mexikóból Venezuelába.

A szombaton nyilvánosságra hozott frissített vádirat néhány új részlettel és vádlottal bővült, köztük Maduro feleségével, Cilia Floresszel, akit szintén elfogtak az amerikai hadsereg tagjai.