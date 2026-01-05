Nicolás MadurobíróságEgyesült Államok

Súlyos vádak Nicolás Maduro ellen

Komoly vádak kerültek napvilágra Nicolás Maduro ellen, aki a beszámolók szerint jelenleg New Yorkban tartózkodik, ahol egy ellene indított eljárással összefüggésben várja a fejleményeket. A venezuelai elnököt többek között kábítószer-kereskedelemmel és terrorizmushoz köthető bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe. Mindeközben hamarosan összeül az ENSZ Biztonsági Tanács.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 17:02
Fotó: FEDERICO PARRA Forrás: AFP
A volt venezuelai elnök ellen komoly vádirat állt össze. Nicolás Maduro kábítószer-kereskedelemmel és terrorizmushoz köthető bűncselekmények vádjával áll bíróság elé. Eközben az ENSZ Biztonsági Tanácsa is összeül, hogy értékelje az amerikai akciót – írja a Reuters

Maduro jogi helyzete még nem tisztázott
Maduro jogi helyzete még nem tisztázott 
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Maduro jelenleg is egy New Yorki létesítményben raboskodik, az ellene felhozott vádak pedig igen komolyak. A vádirat szerint Maduro és más venezuelai vezetők több mint 25 éve „visszaélnek a közbizalmi pozíciójukkal és megrontják az egykor legitim intézményeket, hogy tonnaszámra importáljanak kokaint az Egyesült Államokba”.

Madurót többek között azzal vádolják, hogy venezuelai diplomata-útleveleket adott el ismert kábítószer-kereskedőknek, és diplomáciai álcázás alatt repülőutakat szervezett, hogy a drogokból származó bevételt visszavigye Mexikóból Venezuelába. 

A szombaton nyilvánosságra hozott frissített vádirat néhány új részlettel és vádlottal bővült, köztük Maduro feleségével, Cilia Floresszel, akit szintén elfogtak az amerikai hadsereg tagjai. 

A venezuelai elnök a szakértők szerint a vádak ejtését fogja kérni azon az alapon, hogy államfőként mentesül a büntetőeljárás alól. A kérdés azonban közel sem ennyire egyszerű. Bizonyos jogászok szerint ugyanis ez értelmezés kérdése, hiszen elméletileg külföldi vezetőként az amerikai jog mentességet biztosít számára, azonban volt már precedens hasonlóra. 

Az Egyesült Államok 1989-es panamai inváziója, amely során szintén elfogták az ország akkori vezetőjét, Manuel Noriegát. 

Maduróhoz hasonlóan Noriegát is azzal vádolták, hogy kábítószercsempész-hálózatot működtetett az Egyesült Államokba. Noriega szintén a vádak ejtését kérte, azonban ezt a bíróság elutasította, miután véleményük szerint nem ő volt panama legitim vezetője. 

Elképzelhető tehát, hogy nem is érdemes Madurónak ezzel próbálkozni. Egyes szakértők szerint ezt a venezuelai elnök is tudja, így feltehetőleg az elévülésre próbál majd meg hivatkozni. 

Borítókép: Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

