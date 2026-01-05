Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

Babis demokratikus megoldást remél Venezuelában

A cseh miniszterelnök elítélte Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit diktátornak nevezett. Andrej Babis egyúttal reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok akciója után demokratikus fordulat jöhet Venezuelában.

2026. 01. 05. 11:34
A cseh miniszterelnök reménykedik benne, hogy egy demokratikus fordulat lehet a vége az amerikaiak venezuelai akciójának. Andrej Babis szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök a demokrácia ellensége, totalitárius rezsimet tartott fent – írja az Origo. 

Babis szerint demokratikus fordulat jöhet Venezuelában
A Delta Force egyedülálló beavatkozást mutatott be az autokratikus, demokráciaellenes Maduro-rezsim ellen. Reméljük, hogy mindez Venezuela polgárainak szabadságához és demokráciához vezet, és hogy egy demokratikus rezsimet választanak

– nyilatkozta a cseh miniszterelnök. 

Babis egyúttal jelezte, hogy kormánya az ügy kapcsán kiemelten foglalkozik Jan Darmovzal sorsával. A cseh férfit még 2024 szeptemberében tartóztatták le a venezuelai hatóságok kormányellenes összeesküvés vádjával. Csehország következetesen tagadta a vádakat, és jelezte, hogy a férfit politikai fogolyként tartják nyilván. 

 

Babis szerint Darmovzal ügye kapcsán jelenleg több diplomáciai csatornán is zajlanak az egyeztetések, azonban ennél többet a miniszterelnök nem árult el. 

Mint ismeretes, az Egyesült Államok hadseregének különleges alakulata, a Delta Force, Donald Trump elnök parancsára nemrég behatolt Caracasba, ahol elfogták Nicolás Maduro elnököt, akit drogkereskedelemmel vádolnak. A venezuelai elnököt – feleségével együtt – egy amerikai hadihajó fedélzetén New Yorkba szállították, ahol várhatóan hamarosan bíróság elé állítják. 

