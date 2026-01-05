Babis demokratikus megoldást remél Venezuelában

A cseh miniszterelnök reménykedik benne, hogy egy demokratikus fordulat lehet a vége az amerikaiak venezuelai akciójának. Andrej Babis szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök a demokrácia ellensége, totalitárius rezsimet tartott fent – írja az Origo.

Babis szerint demokratikus fordulat jöhet Venezuelában

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A Delta Force egyedülálló beavatkozást mutatott be az autokratikus, demokráciaellenes Maduro-rezsim ellen. Reméljük, hogy mindez Venezuela polgárainak szabadságához és demokráciához vezet, és hogy egy demokratikus rezsimet választanak

– nyilatkozta a cseh miniszterelnök.

Babis egyúttal jelezte, hogy kormánya az ügy kapcsán kiemelten foglalkozik Jan Darmovzal sorsával. A cseh férfit még 2024 szeptemberében tartóztatták le a venezuelai hatóságok kormányellenes összeesküvés vádjával. Csehország következetesen tagadta a vádakat, és jelezte, hogy a férfit politikai fogolyként tartják nyilván.