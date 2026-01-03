CsehországUkrajnaháborúpártiak

Háborúpárti támadás a cseh házelnök ellen

Tomio Okamura leváltását követelik a cseh ellenzéki pártok. A parlament alsóházának elnöke azzal vívta ki a háborúpárti erők haragját, hogy arról beszélt: értelmetlen az ukrán háború támogatása, az országot pedig nem szabad felvenni az Európai Unióba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 21:32
Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A cseh baloldali pártok a parlament alsóházának elnökének a leváltását követelik. Tomio Okamura azzal váltotta ki a háborúpárti erők haragját, hogy arról beszélt újévi videójában, hogy az ukrán háborúra költött összegek jobb helyen lennének a cseh polgároknál – írja az Origo. 

A háborúpárti ellenzék Tomio Okamura menesztését követeli
A háborúpárti ellenzék Tomio Okamura menesztését követeli 
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Újévi videójában Okamura arról beszélt, hogy az ukrán háborúra költött pénzekből a nyugati vezetők, a nyugati cégek és a korrupt ukrán vezetés húz hasznot, ezt pedig nem szabad tovább folytatni. 

A politikus szerint a háborúra elköltött pénzt a cseh családokra, a nyugdíjasokra és a fogyatékkal élőkre kellene fordítani, nem pedig „az ukrán háborús maffiának” és Zelenszkij katonai juntájának küldeni. Hozzátette: Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba. Ez utóbbi kijelentésével kiváltotta a háborúpárti cseh ellenzék haragját, az ellenzéki pártok ugyanis aláírásgyűjtésbe kezdtek a házelnök leváltásáért.

Mint arról lapunk is beszámolt, nemrég választások voltak Csehországban, ahol nagyarányú győzelmet aratott az ANO párt és Andrej Babis miniszterelnök. 

Babis visszatérésével az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját adó Patrióták Európáért tömörülés újabb EU-tagállamban vette át a kormányzást, ami jól jelzi, hogy Európában politikai fordulat következhet. 

Borítókép: Tomio Okamura, a cseh alsóház elnöke (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Deutsch Tamás: A 2026-os választás tétje egyértelmű – háború vagy béke

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu