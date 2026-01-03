Háborúpárti támadás a cseh házelnök ellen

A cseh baloldali pártok a parlament alsóházának elnökének a leváltását követelik. Tomio Okamura azzal váltotta ki a háborúpárti erők haragját, hogy arról beszélt újévi videójában, hogy az ukrán háborúra költött összegek jobb helyen lennének a cseh polgároknál – írja az Origo.
Újévi videójában Okamura arról beszélt, hogy az ukrán háborúra költött pénzekből a nyugati vezetők, a nyugati cégek és a korrupt ukrán vezetés húz hasznot, ezt pedig nem szabad tovább folytatni.
