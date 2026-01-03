Háborúpárti támadás a cseh házelnök ellen

A politikus szerint a háborúra elköltött pénzt a cseh családokra, a nyugdíjasokra és a fogyatékkal élőkre kellene fordítani, nem pedig „az ukrán háborús maffiának” és Zelenszkij katonai juntájának küldeni. Hozzátette: Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba. Ez utóbbi kijelentésével kiváltotta a háborúpárti cseh ellenzék haragját, az ellenzéki pártok ugyanis aláírásgyűjtésbe kezdtek a házelnök leváltásáért.