Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak

Az elnök ezt „az amerikai történelem egyik legnagyobb vagyonrablásának” nevezte, és azt mondta, óriási olajinfrastruktúrát vettek el következmények nélkül, mintha Amerika „tehetetlen lett volna”. Hozzátette: ő maga biztosan fellépett volna ez ellen, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok soha többé nem fogja hagyni, hogy idegen hatalmak kifosszák az amerikai embereket, vagy kiszorítsák az országot a saját féltekéjéből.

Trump szerint a Maduro-rezsim alatt Venezuela egyre nyíltabban fogadott be az Egyesült Államok ellenségeinek számító külföldi hatalmakat, miközben támadó fegyverrendszereket szerzett be, amelyek közvetlen veszélyt jelentettek amerikai érdekekre és emberéletekre. Elmondása szerint ezeket a fegyvereket a legutóbbi művelet során is bevetették, akár az amerikai határ mentén működő kartellekkel együttműködve.

Trump hangsúlyozta: mindez durván sértette az amerikai külpolitika több mint kétszáz éves alapelveit, egészen a Monroe-doktrínáig visszanyúlva. Kijelentette, hogy ez az időszak véget ért, és az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája értelmében az amerikai dominancia a nyugati féltekén többé nem lesz megkérdőjelezhető.

Figyelmeztetés a térség vezetőinek

Az elnök úgy fogalmazott, hogy korábbi kormányok évtizedeken át elhanyagolták vagy egyenesen súlyosbították a térség biztonsági fenyegetéseit, míg az ő vezetése alatt az Egyesült Államok határozottan visszaállítja erejét a saját régiójában. Emlékeztetett arra is, hogy már első elnöki ciklusa alatt jelentős amerikai fölény volt tapasztalható, amely szerinte most minden eddiginél erősebb.

Trump szerint a jövőt azok az országok alakítják majd, amelyek képesek megvédeni kereskedelmüket, területüket és stratégiai erőforrásaikat, amelyek a nemzetbiztonság alapját jelentik. Úgy vélte, ezek ugyanúgy kulcsfontosságúak, mint a vámok, amelyek szerinte megerősítették az Egyesült Államokat gazdaságilag és biztonságpolitikailag is.

Az elnök kijelentette: az Egyesült Államok megvédi határait, felszámolja a kartelleket, megállítja a terroristákat, és minden külső és belső fenyegetéssel szemben megvédi állampolgárait. Hangsúlyozta, hogy más elnökök talán nem rendelkeztek ehhez kellő bátorsággal, ő azonban soha nem fogja megengedni, hogy bűnözők vagy terroristák következmények nélkül lépjenek fel Amerika ellen.

Trump szerint a Maduro elfogásához vezető művelet figyelmeztetés mindazok számára, akik az amerikai szuverenitást vagy amerikai életeket veszélyeztetnének. Külön kiemelte, hogy a venezuelai olajembargó teljes egészében érvényben marad, az amerikai haditengerészeti erők továbbra is készenlétben állnak, és az Egyesült Államok minden katonai opciót fenntart, amíg követelései maradéktalanul nem teljesülnek.

Hozzátette: Venezuela politikai és katonai vezetőinek tudniuk kell, hogy ami Maduróval történt, velük is megtörténhet, ha nem tisztességesen bánnak saját népükkel. Trump kijelentette, hogy a „diktátor és terrorista” Maduro végleg eltűnt a venezuelai politikából, és szerinte az ország népe újra szabad.

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok és az egész nyugati félteke biztonságosabb hely lett, majd köszönetet mondott a hadműveletben részt vevőknek, külön kiemelve Raisin Kane tábornokot, akit kiváló katonai vezetőnek nevezett. Elmondta: ritkán látott ennyire precíz és fegyelmezett akciót, amelyet igazságszolgáltatásként értelmezett, végül pedig felkérte Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy szóljon a nyilvánossághoz.

Hegseth: A katonai bátorság megtestesülése

Pete Hegseth arról beszélt, hogy végre olyan főparancsnoka van az Egyesült Államoknak, akit a világ tisztel, és akit az amerikai nép megérdemel. Úgy fogalmazott: szavakkal is nehéz leírni azt a bátorságot, erőt és precizitást, amelyet ez a történelmi művelet megmutatott. Hangsúlyozta, hogy egy hatalmas, közös katonai–rendészeti rajtaütésről volt szó, amelyet az Egyesült Államok legjobbjai hajtottak végre hibátlanul.

Hegseth szerint az, amit az amerikaiak az éjszaka folyamán láthattak, „a katonai bátorság, elszántság, vitézség és dicsőség megtestesülése volt”, és elmondta, hogy személyesen is mély tisztelettel tekint azokra, akik részt vettek az akcióban. Kiemelte Dan Raisin Cane tábornok és az egész műveletet biztosító erők szerepét, hangsúlyozva: az amerikai harcosok a világ legjobbjai.

A védelmi miniszter kijelentette, hogy egyetlen más ország sem lett volna képes ilyen művelet végrehajtására, és szerinte ilyen vezetői bátorságot és elszántságot korábban egyetlen amerikai elnök sem mutatott. Úgy vélte, az Egyesült Államok egyértelmű üzenetet küldött ellenfeleinek: Amerika képes akaratát bárhol, bármikor érvényesíteni.

Hegseth azt is hangsúlyozta, hogy Nicolás Maduro többször is kapott lehetőséget, ahogyan korábban Irán is, de ezekkel nem élt. Szavai szerint az amerikai elnök halálosan komolyan veszi a drogkereskedelem, a bandák és az erőszak megállítását, az ellopott amerikai olaj visszaszerzését, valamint az amerikai elrettentő erő visszaállítását a nyugati féltekén. A beszédét azzal zárta, hogy ez Amerika elsőbbségéről és a „béke erőn keresztül” elvéről szól, majd átadta a szót a műveletet irányító katonai vezetőnek.

Cane tábornok: Példa nélküli hadművelet

Dan Raisin Cane tábornok elmondta, hogy az elnök közvetlen utasítására, valamint az igazságügyi minisztérium kérésére hajtotta végre az amerikai hadsereg a caracasi elfogási műveletet, amelynek célja Nicolás Maduro és felesége bíróság elé állítása volt. A Operation Absolute Resolve fedőnevű akciót diszkréten, precízen, a január 2-áról 3-ára virradó éjszaka legsötétebb óráiban hajtották végre, több hónapos tervezés és gyakorlás után.

A tábornok hangsúlyozta, hogy ez olyan művelet volt, amelyre kizárólag az Egyesült Államok hadereje képes, és amely az összes haderőnem példátlan együttműködését igényelte. Kiemelte, hogy a CIA, az NSA és az NGA hírszerzési munkája nélkül a művelet nem valósulhatott volna meg.

Részletesen beszámolt arról, hogy több mint 150 repülőeszköz indult el egyszerre húsz különböző szárazföldi és tengeri bázisról, és hogy a művelet során légi, tengeri, kiber- és űrhadviselési elemeket is összehangoltan alkalmaztak. Elmondása szerint a helikopterek rendkívül alacsony magasságban hatoltak be Venezuelába, miközben vadászgépek és drónok biztosították őket.

Cane szerint a Maduro-rezidenciánál a helikoptereket tűz érte, de az amerikai erők önvédelemből elsöprő válaszcsapást mértek, és minden repülőeszköz végül épségben tért vissza. Maduro és felesége ellenállás nélkül adták meg magukat, és az igazságügyi minisztérium vette őket őrizetbe.

A tábornok hangsúlyozta, hogy egyetlen amerikai katona sem sérült meg, és az akció sikeresen zárult. Zárásként kijelentette: az amerikai erők továbbra is magas készültségben maradnak a térségben, és az akció világos bizonyítéka annak, hogy nincs olyan feladat, amely meghaladná az Egyesült Államok haderejének képességeit.

Rubio: Maduro nem legitim elnök

Marco Rubio külügyminiszter kijelentette, hogy Nicolás Madurot már 2020-ban megvádolták az Egyesült Államokban, és hangsúlyozta: Maduro nem legitim elnöke Venezuelának. Emlékeztetett arra, hogy sem az első Trump-adminisztráció, sem a Biden-kormány, sem a jelenlegi Trump-kormányzat nem ismerte el őt, és több európai ország sem tekinti törvényes államfőnek.

Rubio szerint Maduro az amerikai igazságszolgáltatás szökevénye, akire ötvenmillió dolláros vérdíjat tűztek ki, és világossá tette: Maduro több alkalommal is rendkívül nagylelkű ajánlatokat kapott, de ezeket elutasította. Ehelyett – ahogy fogalmazott – provokált, játszmázott, és úgy viselkedett, mintha semminek nem lenne következménye.

A külügyminiszter szerint

Maduro Iránt hívta be a térségbe, elkobozta amerikai olajvállalatok vagyonát, bűnbandákkal árasztotta el az Egyesült Államokat, és amerikai állampolgárokat tartott fogva alkualapként.

Rubio hangsúlyozta: ennek a korszaknak most vége, és az amerikai fellépés világos üzenet mindazok számára, akik azt gondolják, hogy következmények nélkül veszélyeztethetik az Egyesült Államokat.

Donald Trump arról beszélt, hogy a világ most végre megérthette: a 47. amerikai elnök nem játszmázik, és nem tart üres sajtótájékoztatókat. Úgy fogalmazott, amikor ő azt mondja, hogy kezelni fog egy problémát, akkor azt végre is hajtja. Kijelentette, hogy hosszú évek óta figyeli a washingtoni döntéshozatalt, ahol sokan ígérnek, de kevesen cselekszenek, ő azonban „a tettek embere”.

Trump hangsúlyozta, hogy Nicolás Maduro közvetlen fenyegetést jelentett az Egyesült Államok nemzeti érdekeire, ezért az elnök kötelességének érezte, hogy fellépjen. Ugyanakkor hozzátette: ő a béke elnöke, aki nem keresi a konfliktust, és alapvetően mindenkivel hajlandó tárgyalni. A figyelmeztetés azonban világos volt: „nem szabad játszani ezzel az elnökkel”, mert annak mindig következményei lesznek.

Az államfő szerint Maduro több lehetőséget is kapott arra, hogy békés úton rendezze a helyzetét, akár külföldön éljen tovább biztonságban, de inkább a konfrontációt választotta. Ennek következményei most már nem elkerülhetők. Trump hangsúlyozta: a művelet tanulságos üzenet a világ számára, és reményei szerint elrettentő hatással bír a jövőben.

A kérdésekre válaszolva Trump elmondta, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen részt vesz Venezuela irányításában, egy kijelölt csoporton keresztül. Kiemelte: az ország működtetését rendbe teszik, különösen az olajipart, amelynek helyreállítása milliárd dolláros beruházásokat igényel, ezeket azonban az amerikai olajvállalatok finanszírozzák. Az elnök szerint az olajkitermelés messze elmaradt a lehetőségektől, ezt most teljes kapacitásra fogják állítani.

Trump kijelentette: nem zárja ki amerikai csapatok jelenlétét a terepen, ha az szükséges. Hozzátette, hogy már a művelet során is voltak amerikaiak a területen, és ettől nem tartanak. Az elnök szerint a cél az, hogy Venezuela tisztességesen, igazságosan és megfontoltan legyen irányítva, és hogy az ott élők, valamint az Egyesült Államokba kényszerült venezuelaiak is kárpótlást kapjanak.

Arra a kérdésre, kik vezetik majd az országot, Trump elmondta: a kijelölések folyamatban vannak, és a döntésekről később tájékoztatják a nyilvánosságot. Úgy fogalmazott, nem kockáztathatják meg, hogy Maduro után újabb alkalmatlan vagy veszélyes szereplők kerüljenek hatalomra.

A venezuelai politikai jövőről szólva Trump megerősítette, hogy Marco Rubio külügyminiszter közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai alelnökkel, akit Maduro jelölt ki, és aki – Trump szerint – hajlandóságot mutat arra, hogy együttműködjön egy átmeneti rendezésben.

A kolumbiai elnökre vonatkozó kérdésre Trump élesen fogalmazott: kijelentette, hogy aki kábítószert gyárt és juttat az Egyesült Államokba, annak igenis oka van aggódni.

Végül a művelet körülményeiről szólva Trump elmondta, hogy Maduro megpróbált egy megerősített biztonsági helyre menekülni, de az amerikai erők olyan gyorsan hatoltak be, hogy erre nem maradt ideje. Elmondása szerint jelentős ellenállás és tűzharc alakult ki, de az amerikai egységek felülkerekedtek, és sikeresen elfogták a célpontot.

Marco Rubio arra a kérdésre reagálva, hogy miért nem értesítették előre a Kongresszust, elmondta: ez nem olyan művelet volt, amelynél előzetes kongresszusi tájékoztatás lehetséges lett volna. Kifejtette, hogy feltételalapú, éjszakáról éjszakára változó műveletről volt szó, amelynél minden kiszivárgás veszélyeztette volna az akció sikerét.

Rubio hangsúlyozta: a művelet jogi értelemben egy bűnüldözési akció volt, két, már megvádolt személy letartóztatása, amelyben a hadsereg az igazságügyi minisztérium munkáját támogatta. Hozzátette: a politikai következmények jelentősek, de az elsődleges cél az igazságszolgáltatás érvényesítése volt.

A külügyminiszter világossá tette: az ilyen jellegű műveleteket nem lehet előre „meghirdetni”, mert azzal emberéleteket és a teljes akciót kockáztatnák.

Donald Trump a művelet részleteiről szólva elmondta, hogy

Nicolás Maduro megpróbált egy megerősített biztonsági helyre menekülni, ám ez sem jelentett volna valódi védelmet.

Úgy fogalmazott: az acélajtót – bármilyen vastag is volt – kevesebb mint egy perc alatt felrobbantották volna, Maduro azonban még az ajtót sem tudta bezárni, mert az amerikai egységek olyan gyorsan érték el.

Az elnök közölte, hogy Madurót a közeljövőben New Yorkba szállítják, további elhelyezéséről pedig az illetékes hatóságok döntenek. A jövőbeni venezuelai átmenettel kapcsolatos kérdésekre válaszolva Trump visszautasította azokat az összehasonlításokat, amelyek korábbi, sikertelen diktátorbuktatásokra utaltak. Kijelentette: az ő vezetése alatt kizárólag győzelmek születtek, és példaként említette Kászem Szulejmáni és Abu Bakr al-Bagdádi likvidálását, valamint a Midnight Hammer fedőnevű műveletet, amely szerinte megalapozta a közel-keleti békét.

Trump hangsúlyozta, hogy Venezuela irányítását a lehető leggyorsabban szeretnék rendezni, ugyanakkor ehhez időre van szükség, mivel az ország infrastruktúrája – különösen az olajipar – életveszélyesen leromlott állapotban van. Elmondta: az elöregedett, korhadó rendszerek komoly kockázatot jelentenek, ezért teljes körű újjáépítésre van szükség, nagyrészt olyan berendezések cseréjével, amelyeket még évtizedekkel korábban amerikaiak telepítettek.

Az elnök szerint az átmeneti irányítás célja az, hogy jelentős bevételek keletkezzenek, amelyekből a venezuelai lakosságot támogatják, és gondoskodnak azokról is, akiket Maduro rendszere az Egyesült Államokba kényszerített. Kijelentette: nem hagyják egyszerűen magára az országot, mert akkor esélye sem lenne a talpra állásra.

A külpolitikai kérdésekre reagálva Trump azt mondta, hogy Oroszországgal a helyzet rendezése után kívánnak foglalkozni, Kínával és más országokkal kapcsolatban pedig jelezte: az Egyesült Államok olajat fog értékesíteni mindazoknak, akik vásárolni akarnak, méghozzá jóval nagyobb mennyiségben, mint korábban, mivel a korábbi venezuelai kitermelés az infrastruktúra állapota miatt rendkívül alacsony volt.

A venezuelai civileknek szánt üzenetében Trump hangsúlyozta: békét, biztonságot és igazságosságot ígér számukra, valamint azt, hogy visszakapják azokat a gazdasági lehetőségeket és erőforrásokat, amelyeket korábban elvettek tőlük. Úgy fogalmazott, Venezuela újra valódi és akár nagy országgá válhat, ahogyan egykor volt.

Trump ismételten hangsúlyozta, hogy nem kockáztathatják meg, hogy Maduro után újabb alkalmatlan vagy veszélyes szereplők kerüljenek hatalomra, ezért egy szakértői és katonai háttérrel rendelkező csoport irányítja majd az átmenetet. Szerinte a legnagyobb haszonélvezők maguk a venezuelai emberek lesznek, valamint azok, akik az elmúlt években kénytelenek voltak elhagyni hazájukat.

Arra a kérdésre, miért szolgálja mindez az „America First” elvet, Trump azt válaszolta: az Egyesült Államok stabil, biztonságos és energiában gazdag szomszédokra törekszik, és Venezuela hatalmas energiatartalékai stratégiai jelentőségűek nemcsak Amerikának, hanem az egész világnak.

Kubával kapcsolatban Trump kijelentette:

az ország súlyos válságban van, és a rendszer évtizedek óta szenvedést okoz a lakosságnak.

Hozzátette: az Egyesült Államok ott is elsősorban az embereken kíván segíteni, valamint azokon, akiket a rendszer az emigrációba kényszerített.

Végül Trump kitért arra is, hogy az Egyesült Államok akár hosszabb ideig is szerepet vállalhat Venezuela működtetésében, hangsúlyozva: ez nem jelent költséget Washington számára, mivel az olajkitermelésből származó bevételek fedezik az átmenetet. Az elnök kijelentette: Amerika nem engedheti meg, hogy ellenséges erők újra megvessék a lábukat a térségben.

Marco Rubio a kubai kérdés kapcsán kijelentette, hogy az elnök szavait mindig komolyan kell venni. Szerinte Kuba jelenleg gazdaságilag összeomlott állam, amelyet hozzá nem értő vezetés irányít. Hangsúlyozta, hogy a venezuelai biztonsági apparátusban számos kubai ügynök és tanácsadó működött, és a kubai befolyás komoly problémát jelentett Venezuelában.

Rubio szerint a venezuelaiak egyik legnagyobb gondja éppen az volt, hogy biztonságpolitikai értelemben gyakorlatilag kubai irányítás alá kerültek, és ebből az állapotból most lehetőség nyílik a kilábalásra. Úgy fogalmazott: ha ő Kubában élne és a jelenlegi vezetés tagja lenne, komoly aggodalommal figyelné a fejleményeket.

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok vissza fogja szerezni a venezuelai olajat, amelyet szerinte már „régen vissza kellett volna venni”. Úgy fogalmazott, „rengeteg pénz jön ki a földből”, és az Egyesült Államok minden elköltött dollárért kártalanítást kap. Az elnök hangsúlyozta: az előző éjszaka eseményei rendkívüli jelentőségűek voltak, és Venezuela jövője az elkövetkező egy évben „nagyon jó irányba fordulhat”, amelynek legnagyobb nyertesei maguk a venezuelai emberek lesznek.