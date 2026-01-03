Venezuela visszaköveteli Madurót, Washingtonnak üzent a caracasi vezetés

Újabb nyilatkozat érkezett a venezuelai kormány részéről: Yván Gil külügyminiszter kijelentette, hogy Nicolás Maduro továbbra is az ország elnöke, miután az államirányítás helyzetéről kérdezték Maduró elfogását követően. „Az alkotmány egyértelmű: a megválasztott elnök – az alkotmányos elnök – Nicolás Maduro Moros, akinek fizikai jelenlétét Venezuelában az Egyesült Államok kormányának azonnal helyre kell állítania, mivel ez jogsértés” – mondta az állami televízióban.
Gil hangsúlyozta, hogy az alkotmány továbbra is szilárd, és az irányítja az országot.
Az intézmények teljes kapacitással működnek. Mozgósítottuk a fegyveres erőinket, a rendőrséget és a lakosságot. Higgyenek benne, hogy ez egy erős állam! Az alkotmány szilárd és ellenálló, amely lehetővé teszi, hogy szembenézzünk bármilyen más helyzettel, ahogyan azt a történelem során már megmutattuk.
Yván Gil, a venezuelai rezsim külügyminisztere felszólította Donald Trumpot, hogy haladéktalanul adja vissza az országnak Nicolás Madurót. Nicolás Maduro elfogásával kapcsolatban kijelentette: megsérti az államfőket megillető mentelmi jogot.
Az amerikai alelnök, J. D. Vance is megszólalt az ügyben:
Az elnök több lehetőséget is felkínált a feszültség rendezésére, ám a folyamat során mindvégig egyértelmű volt: a kábítószer-kereskedelemnek véget kell vetni, az ellopott olajat pedig vissza kell juttatni az Egyesült Államoknak. Nicolás Maduro a legújabb személy, aki megtapasztalta, hogy Trump elnök komolyan gondolja, amit mond
– fogalmazott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!