Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak – élő

MaduroVenezuelaVancekülügyminiszter

Venezuela visszaköveteli Madurót, Washingtonnak üzent a caracasi vezetés

A venezuelai kormány szerint Nicolás Maduro továbbra is az ország alkotmányos elnöke, elfogása pedig súlyosan sérti az államfőket megillető mentelmi jogot. Yván Gil külügyminiszter felszólította az Egyesült Államokat, hogy „haladéktalanul” juttassa vissza Madurót Venezuelába. Washington határozott választ adott a vádakra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 16:13
Fegyveres támogatók Venezuela elnöke, Nicolás Maduro mellett tüntetve a caracasi Miraflores elnöki palota közelében Fotó: AFP
Újabb nyilatkozat érkezett a venezuelai kormány részéről: Yván Gil külügyminiszter kijelentette, hogy Nicolás Maduro továbbra is az ország elnöke, miután az államirányítás helyzetéről kérdezték Maduró elfogását követően. „Az alkotmány egyértelmű: a megválasztott elnök – az alkotmányos elnök – Nicolás Maduro Moros, akinek fizikai jelenlétét Venezuelában az Egyesült Államok kormányának azonnal helyre kell állítania, mivel ez jogsértés” – mondta az állami televízióban.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro  Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Gil hangsúlyozta, hogy az alkotmány továbbra is szilárd, és az irányítja az országot. 

Az intézmények teljes kapacitással működnek. Mozgósítottuk a fegyveres erőinket, a rendőrséget és a lakosságot. Higgyenek benne, hogy ez egy erős állam! Az alkotmány szilárd és ellenálló, amely lehetővé teszi, hogy szembenézzünk bármilyen más helyzettel, ahogyan azt a történelem során már megmutattuk.

Yván Gil, a venezuelai rezsim külügyminisztere felszólította Donald Trumpot, hogy haladéktalanul adja vissza az országnak Nicolás Madurót. Nicolás Maduro elfogásával kapcsolatban kijelentette: megsérti az államfőket megillető mentelmi jogot.

Az amerikai alelnök, J. D. Vance is megszólalt az ügyben:

Az elnök több lehetőséget is felkínált a feszültség rendezésére, ám a folyamat során mindvégig egyértelmű volt: a kábítószer-kereskedelemnek véget kell vetni, az ellopott olajat pedig vissza kell juttatni az Egyesült Államoknak. Nicolás Maduro a legújabb személy, aki megtapasztalta, hogy Trump elnök komolyan gondolja, amit mond

 – fogalmazott.

„Elismerés illeti bátor különleges műveleti katonáinkat, akik valóban lenyűgöző akciót hajtottak végre” – tette hozzá.

Borítókép: Fegyveres támogatók Venezuela elnöke, Nicolás Maduro mellett tüntetve a caracasi Miraflores elnöki palota közelében (Fotó: AFP)

