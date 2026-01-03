Ez történhet Venezuelában Maduro bukása után

Robert C. Castel Facebook-bejegyzésében hangsúlyozza: „Január 3-a mérföldkőként vonul be a történelembe. Nicolás Maduro elfogása rendszerszintű szakadás, amely nemcsak egy korszak végét, hanem egy rendkívül bizonytalan jövő kezdetét is jelenti.” A szakértő szerint a helyzet értelmezéséhez nem politikai szlogenekre, hanem strukturált kockázatelemzésre van szükség. Ennek eszköze a valószínűségi kúp, amely nem egyetlen jövőt vetít előre, hanem egymással versengő forgatókönyveket.
A legvalószínűbb út: rendezett átmenet és nyugati támogatás
Castel szerint 60-80 százalékos eséllyel Venezuela előtt az intézményi újjászületés állhat. Ebben az esetben az országot ellenzéki vezetés – Edmundo González Urrutia és María Corina Machado – irányítaná. A kulcsfeltételek világosak:
Az Egyesült Államok elismeri az átmeneti kormányt, feloldja a PDVSA szankcióit, az IMF és a Világbank pedig gyorssegélyt nyújt a gazdaság stabilizálására
– írja elemzésében Castel. Hozzátette, a katonai elit együttműködése szintén döntő lehet, amelyet amnesztiával és vagyonbiztonsági garanciákkal érhetnek el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!