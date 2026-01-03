Ez történhet Venezuelában Maduro bukása után

Robert C. Castel Facebook-bejegyzésében hangsúlyozza: „Január 3-a mérföldkőként vonul be a történelembe. Nicolás Maduro elfogása rendszerszintű szakadás, amely nemcsak egy korszak végét, hanem egy rendkívül bizonytalan jövő kezdetét is jelenti.” A szakértő szerint a helyzet értelmezéséhez nem politikai szlogenekre, hanem strukturált kockázatelemzésre van szükség. Ennek eszköze a valószínűségi kúp, amely nem egyetlen jövőt vetít előre, hanem egymással versengő forgatókönyveket.

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint nem zárható ki, hogy „Oroszország vagy Kína szürke zónás eszközökkel próbálja megakadályozni dél-amerikai hídfőállásának elvesztését”, ami Venezuelát akár egy „latin-amerikai Szíriává” változtathatja Fotó: Magyar Nemzet

A legvalószínűbb út: rendezett átmenet és nyugati támogatás

Castel szerint 60-80 százalékos eséllyel Venezuela előtt az intézményi újjászületés állhat. Ebben az esetben az országot ellenzéki vezetés – Edmundo González Urrutia és María Corina Machado – irányítaná. A kulcsfeltételek világosak:

Az Egyesült Államok elismeri az átmeneti kormányt, feloldja a PDVSA szankcióit, az IMF és a Világbank pedig gyorssegélyt nyújt a gazdaság stabilizálására

– írja elemzésében Castel. Hozzátette, a katonai elit együttműködése szintén döntő lehet, amelyet amnesztiával és vagyonbiztonsági garanciákkal érhetnek el.