Alapjogokért Központ: Maduro bukása világos üzenet

Donald Trump visszatérésével a józan ész és az erő politikája tért vissza a geopolitikába – hangsúlyozta bejegyzésében az Alapjogokért Központ. A központ szerint Nicolás Maduro bukása világos üzenet: a kommunista rezsimek és a drogbárókkal összefonódott diktatúrák többé nem számíthatnak feltétlen védelemre, ha szembekerülnek az Egyesült Államok határozott fellépésével.

2026. 01. 03. 15:14
Nicolás Maduro Fotó: ADEM ALTAN Forrás: AFP
„Maduro bukása világos üzenet: a kommunista rezsimek sem élveznek örök védelmet” – írja közösségi oldalán az Alapjogokért Központ.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Trumppal a geopolitikába visszatért a józan ész és az erő: ha kell, képes tárgyalás útján elhozni a békét, azonban a kommunista drogbárók ellen, akik azt hiszik, hogy bármint megtehetnek, szintén megvannak az eszközei

 – teszi hozzá.

Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, Trump ezt írta a közösségi oldalán

Az Egyesült Államok ma kora reggel »nagyszabású csapást« hajtott végre Venezuela ellen.

 Az amerikai elnök azt is bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és feleségével, Cilla Floresszel együtt, repülőgéppel kivitték az országból.

Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy „nagyszabású csapást” hajtottak végre Venezuela ellen Forrás: Képernyőfelvétel
Trump hozzátette: ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre, és a nap folyamán sajtótájékoztatón számol majd be a részletekről. 

Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

