„Maduro bukása világos üzenet: a kommunista rezsimek sem élveznek örök védelmet” – írja közösségi oldalán az Alapjogokért Központ.
Alapjogokért Központ: Maduro bukása világos üzenet
Donald Trump visszatérésével a józan ész és az erő politikája tért vissza a geopolitikába – hangsúlyozta bejegyzésében az Alapjogokért Központ. A központ szerint Nicolás Maduro bukása világos üzenet: a kommunista rezsimek és a drogbárókkal összefonódott diktatúrák többé nem számíthatnak feltétlen védelemre, ha szembekerülnek az Egyesült Államok határozott fellépésével.
Trumppal a geopolitikába visszatért a józan ész és az erő: ha kell, képes tárgyalás útján elhozni a békét, azonban a kommunista drogbárók ellen, akik azt hiszik, hogy bármint megtehetnek, szintén megvannak az eszközei
– teszi hozzá.
További Külföld híreink
Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, Trump ezt írta a közösségi oldalán:
Az Egyesült Államok ma kora reggel »nagyszabású csapást« hajtott végre Venezuela ellen.
Az amerikai elnök azt is bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és feleségével, Cilla Floresszel együtt, repülőgéppel kivitték az országból.
További Külföld híreink
Trump hozzátette: ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre, és a nap folyamán sajtótájékoztatón számol majd be a részletekről.
Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tele volt kiskorúakkal a leégett svájci bár, nagyon lassú az áldozatok azonosítása
Az okok feltárása és az áldozatok azonosítása folytatódik.
Ez történhet Venezuelában Maduro bukása után
Itt van Robert C. Castel három forgatókönyve.
Halálosan megfenyegette Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat egy migráns + videó
A felvétel gyorsan terjed.
Nicolás Maduro: drogkartellfőnök vagy politikus?
Régóta feszült a viszony Venzuela és az Egyesült Államok között.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tele volt kiskorúakkal a leégett svájci bár, nagyon lassú az áldozatok azonosítása
Az okok feltárása és az áldozatok azonosítása folytatódik.
Ez történhet Venezuelában Maduro bukása után
Itt van Robert C. Castel három forgatókönyve.
Halálosan megfenyegette Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat egy migráns + videó
A felvétel gyorsan terjed.
Nicolás Maduro: drogkartellfőnök vagy politikus?
Régóta feszült a viszony Venzuela és az Egyesült Államok között.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!