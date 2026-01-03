Alapjogokért Központ: Maduro bukása világos üzenet

Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, Trump ezt írta a közösségi oldalán:

Az Egyesült Államok ma kora reggel »nagyszabású csapást« hajtott végre Venezuela ellen.

Az amerikai elnök azt is bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és feleségével, Cilla Floresszel együtt, repülőgéppel kivitték az országból.