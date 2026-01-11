MaduroVenezuelaVatikánszentszéki államtitkárságDonald TrumpNicolás Maduro

Nem volt szó Maduro száműzetéséről – reagált a Vatikán

A Vatikán a The Washington Postnak küldött közleményében cáfolta az amerikai napilap értesüléseit, miszerint a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros nyomást gyakorolt az Egyesült Államokra Nicolás Maduro venezuelai elnök száműzetése érdekében egy karácsonyi megbeszélésen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 11. 1:12
Nem volt szó Maduro száműzetéséről – reagált a Vatikán Forrás: AFP
A közleményben a Vatikán csalódását fejezte ki egy bizalmas megbeszélés részleteinek nyilvánosságra hozatala miatt, ami nem fedi kellő pontossággal a karácsonyi időszakban történt beszélgetés tartalmát.

A Vatikán cáfolta, hogy a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros nyomást gyakorolt az Egyesült Államokra
A Vatikán cáfolta, hogy a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros nyomást gyakorolt az Egyesült Államokra Fotó: AFP

A Vatikán cáfol

A Vatikán a Washington Postban megjelent cikkre reagált, amely szerint Pietro Parolin december 24-én magához hívatta az Egyesült Államoknak a Szentszéknél akkreditált nagykövetét, Brian Burcht.

A szentszéki államtitkár – az amerikai napilap verziója szerint – fel akarta mérni, hogy az amerikai elnök meddig akar elmenni Venezuelával kapcsolatban.

A Szentszék nyomást akart gyakorolni annak érdekében, hogy a Fehér Ház kínáljon fel kiutat Maduro elnöknek – írta a lap. A Washington Post szerint Parolin bíboros tudni akarta, hogy mi az amerikai cél: a drogkereskedőkkel szembeni fellépés, vagy a kormányváltás.

Az amerikai nagykövettel való megbeszélésen a szentszéki államtitkár jelezte, hogy Oroszország készen áll menedéket adni Madurónak – írta az újság.

Január 4-én Donald Trump elnök parancsára az amerikai különleges erők elfogták és az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit terrorizmus és kábítószer-kereskedelem támogatásának vádjával állítottak bíróság elé New Yorkban. A szentszéki államtitkár, Pietro Parolin korábban apostoli nunciusként szolgált Caracasban, helyettese, Edgar Pena Parra bíboros venezuelai származású, és XIV. Leó pápa is jól ismeri a dél-amerikai országokat, mivel 1985 és 1999 között Peruban szolgált.

Borítókép: Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

