Nem volt szó Maduro száműzetéséről – reagált a Vatikán

A közleményben a Vatikán csalódását fejezte ki egy bizalmas megbeszélés részleteinek nyilvánosságra hozatala miatt, ami nem fedi kellő pontossággal a karácsonyi időszakban történt beszélgetés tartalmát.

A Vatikán cáfolta, hogy a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros nyomást gyakorolt az Egyesült Államokra Fotó: AFP

A Vatikán cáfol

A Vatikán a Washington Postban megjelent cikkre reagált, amely szerint Pietro Parolin december 24-én magához hívatta az Egyesült Államoknak a Szentszéknél akkreditált nagykövetét, Brian Burcht.