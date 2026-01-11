Nem volt szó Maduro száműzetéséről – reagált a Vatikán

A közleményben a Vatikán csalódását fejezte ki egy bizalmas megbeszélés részleteinek nyilvánosságra hozatala miatt, ami nem fedi kellő pontossággal a karácsonyi időszakban történt beszélgetés tartalmát.
A Vatikán cáfol
A Vatikán a Washington Postban megjelent cikkre reagált, amely szerint Pietro Parolin december 24-én magához hívatta az Egyesült Államoknak a Szentszéknél akkreditált nagykövetét, Brian Burcht.
A szentszéki államtitkár – az amerikai napilap verziója szerint – fel akarta mérni, hogy az amerikai elnök meddig akar elmenni Venezuelával kapcsolatban.
