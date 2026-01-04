Tíz furcsa tény, amely sokat elárul Maduro elnökségéről

Nicolás Maduro felemelkedése nem egy kiszámítható politikai pálya története, inkább egy sor váratlan fordulaté. Egy egykori buszsofőr, aki elnök lett. Szocialista vezető, aki misztikus jelekben keresi az igazolást. Az alábbi tíz történet – amelyet a Times of India tett közzé – jól mutatja Maduro szokatlan politikai pályáját.

Maduro útja a buszgarázstól az elnöki palotáig

Maduro pályafutása Caracasban buszsofőrként indult. A közlekedési szakszervezeteken keresztül kapcsolódott be a politikába. Ezt a hátteret később is hangsúlyozta, és elnökként is igyekezett a nép fiaként megjelenni.