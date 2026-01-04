MaduroVenezuelaDonald Trumppolitikai pályaHugo ChávezNicolás Maduro

Tíz furcsa tény, amely sokat elárul Maduro elnökségéről

Nicolás Maduro politikai pályája számos szempontból eltér a hagyományos hatalomra jutási történetektől. Egykori buszsofőrként kezdte, majd Hugo Chávez kijelölt utódjaként Venezuela élére került. Elnökségét választási viták, gazdasági összeomlás és sajátos jelenségek kísérték. Egy biztos: ez nem a klasszikus államfői karrier forgatókönyve.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 22:18
Tíz szokatlan tény, amely sokat elárul Maduro elnökségéről Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nicolás Maduro felemelkedése nem egy kiszámítható politikai pálya története, inkább egy sor váratlan fordulaté. Egy egykori buszsofőr, aki elnök lett. Szocialista vezető, aki misztikus jelekben keresi az igazolást. Az alábbi tíz történet – amelyet a Times of India tett közzé – jól mutatja Maduro szokatlan politikai pályáját.

Maduro pályafutása Caracasban buszsofőrként indult
Maduro pályafutása Caracasban buszsofőrként indult. Fotó: AFP

Maduro útja a buszgarázstól az elnöki palotáig

Maduro pályafutása Caracasban buszsofőrként indult. A közlekedési szakszervezeteken keresztül kapcsolódott be a politikába. Ezt a hátteret később is hangsúlyozta, és elnökként is igyekezett a nép fiaként megjelenni.

 

A kiválasztott örökös

Hugo Chávez a halála előtt Madurót nevezte meg politikai utódjaként

Bár nem ő volt a mozgalom legismertebb vagy legnépszerűbb alakja, lojalitása döntő szempontnak bizonyult. 

A döntést a chavista táboron belül is viták kísérték.

 

A vitatott választások korszaka

Maduro 2013-as elnökválasztási győzelme rendkívül szoros volt, és azonnal viták tárgyává vált. Azóta minden választást manipuláció és elnyomás vádjai kísértek, ami tartós legitimitási válságot eredményezett.

 

A „kismadár” története

Chávez halála után Maduro arról beszélt, hogy elődje szelleme egy kismadár formájában jelent meg előtte. A kijelentés sokaknak szokatlan volt, ugyanakkor hozzájárult uralkodásának sajátos, spirituális hangvételéhez.

 

Szatja Szái Bába iránti tisztelet

Maduro személyes hitvilágának része az indiai spirituális vezető, Szatja Szái Bába iránti odaadás. Felesége révén ismerkedett meg tanításaival, majd egy 2005-ös indiai látogatás után ez nyilvánosságot is kapott. Később ez az elnöki szimbolika részévé vált.

 

Állami gyász egy külföldi spirituális vezetőért

Szatja Szái Bába 2011-es halálakor Maduro – akkor külügyminiszterként – kezdeményezte, hogy Venezuelában hivatalos gyászt rendeljenek el. Kevés ország tesz ilyet egy külföldi spirituális vezető miatt, így ez ritka lépés volt, és jól mutatta, hogyan fonódott össze a személyes hit és az állami politika.

 

Dróntámadás egy katonai parádén

2018-ban robbanóanyaggal megrakott drónok robbantak fel Maduro közelében egy katonai parádén. Az elnök sértetlen maradt. Hívei isteni védelemről beszéltek, bírálói kérdéseket tettek fel. Az eset mindenesetre erősítette az ostrom alatt álló vezető képét.

 

Kormányzás gazdasági összeomlás idején

Maduro elnöksége alatt Venezuela példátlan gazdasági összeomláson ment keresztül. 

Hiperinfláció, tömeges kivándorlás, hiánygazdaság és intézményi hanyatlás jellemezte az országot. 

A rendszer mégis fennmaradt, főként az elnyomásra és a biztonsági apparátusra támaszkodva.

 

Amerikai vádak és vérdíj

Az Egyesült Államok régóta kábítószer-kereskedelemmel és korrupcióval vádolja Madurót. Több millió dolláros jutalmat ajánlott fel az elfogásához vezető információkért.

A Maduro elfogására irányuló amerikai művelet során több kubai életét vesztette
Az Egyesült Államok régóta kábítószer-kereskedelemmel és korrupcióval vádolja Madurót. Fotó: AFP

Hit, sors és bizonytalanság

Maduro gyakran a hitre és a történelmi küldetésre hivatkozva magyarázta politikai túlélését. Közben azonban folyamatosan jelen voltak a szankciók, a külföldi elfogás veszélye és a jövőjét övező találgatások.

 

Borítókép: Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

add-square Trump lecsapott Venezuela elnökére

Így változtathatja meg a világot a venezuelai akció

Trump lecsapott Venezuela elnökére 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu