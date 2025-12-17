Rendkívüli

Bayer Zsolt: Ez a háború öt percig fog tartani, ha lesz és mindannyian belehalunk + videó

Trump türelme elfogyott, kemény lépésre szánta el magát

Donald Trump amerikai elnök kedden a Nicolás Maduro vezette venezuelai kormányt külföldi terrorszervezetnek nyilvánította, egyúttal teljes blokádot hirdetett a szankcionált olajtankerekre, azzal vádolva a rezsimet, hogy ellopott amerikai olajmezőkből származó bevételekkel finanszírozza a terrorizmust, a kábítószer- és emberkereskedelmet. Az intézkedés részeként az USA már lefoglalt egy tankert, és szeptember óta légicsapásokat mér kábítószer-csempész hajókra Venezuela közelében. Trump komoly üzenetet küldött.

Kozma Zoltán
2025. 12. 17. 6:55
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök kedden teljes blokádot rendelt el a Venezuelába be- és onnan kimenő olajtankerekre, egyúttal a Nicolás Maduro vezette rezsimet külföldi terrorszervezetnek minősítette. Az intézkedést azzal indokolta, hogy a venezuelai kormány állítólag ellopott amerikai vagyont használ fel terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem és egyéb bűncselekmények finanszírozására.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében így fogalmazott: 

Venezuela teljesen körül van véve a Dél-Amerika történelmének legnagyobb haditengerészeti armadájával. Ez csak nagyobb lesz, és a sokk, amit kapnak, olyan lesz, amit még soha nem láttak – addig, amíg vissza nem adják az Egyesült Államoknak az összes olajat, földet és egyéb vagyontárgyakat, amelyeket korábban elloptak tőlünk.

Kiemelte: A törvénytelen Maduro-rezsim a lopott olajmezőkből származó olajat használja fel saját maga, a kábítószer-terrorizmus, az emberkereskedelem, gyilkosságok és emberrablások finanszírozására. Hozzátette:

A vagyontárgyaink ellopása miatt, valamint számos egyéb okból, beleértve a terrorizmust, a kábítószer-csempészetet és az emberkereskedelmet, a venezuelai rezsimet KÜLÖNBÖZŐ TERRORISTA SZERVEZETNEK minősítettük.

Ezért Trump elrendelte minden szankcionált olajtanker blokádját. Bejegyzésében kitért arra is, hogy a Maduro-rezsim által a gyenge Biden-kormányzat idején az Egyesült Államokba küldött illegális bevándorlókat és bűnözőket gyorsan visszaszállítják Venezuelába.

Amerika nem engedi, hogy bűnözők, terroristák vagy más országok kiraboljanak, fenyegessenek vagy ártsanak nemzetünknek, és szintén nem engedi, hogy egy ellenséges rezsim elvegye az olajunkat, földjeinket vagy bármilyen más vagyontárgyunkat, amelyeket azonnal vissza kell adniuk az Egyesült Államoknak – húzta alá Donald Trump.

Az amerikai erők egyébként lefoglalták a „Skipper” nevű olajtankert Venezuela partjainál. Pam Bondi igazságügyi miniszter szerint a hajót szankcionált venezuelai és iráni olaj szállítására használták. A „Skipper” egy úgynevezett „szellemhajó” flotta része, amely körülbelül 1000 tankert számlál, és titokban szállít olajat szankcionált országokból, mint Oroszország, Irán és Venezuela. Ezek a hajók gyakran változtatják nevüket, tulajdonosaikat, kikapcsolják a jeladóikat és tengeren átfejtik a rakományt a nyomon követés elkerülése érdekében.

A tanker december elején körülbelül 1,8 millió hordó olajat vett fel, majd lefoglalása előtt 200 000 hordót átfejtett. A rakomány értéke a jelenlegi olajárak alapján 60–100 millió dollár között lehet.

Az amerikai hadsereg szeptember óta légicsapásokat hajt végre gyanús kábítószer-csempész hajók ellen Venezuela közelében, Trump azon küldetésének részeként, hogy megállítsa a drogok áramlását az országba. Legalább 22 ilyen csapás történt, amelyekben 87 ember vesztette életét. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

