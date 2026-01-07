tisza pártmagyar pétertisza - szigetekaktivista

Elszivárogtak a Tisza Párt aktivistái

Kudarcba fulladt a Tisza Párt elnökségének terve, nem sikerült kampánycsapatok felállítása az egyéni körzetekben.

Munkatársunktól
2026. 01. 07. 4:47
Fotó: Hatlaczki Balázs
Ismét aktivisták toborzásába kezdett Magyar Péter, miután csúfos kudarcot vallott a kampánycsapatok felállítása. Hiába hirdetett kampánystopot a Tisza Párt elnöksége december végén, hogy új kampánystratégiát dolgozhassanak ki, a jelöltek pedig rendezzék a soraikat, a Magyar Nemzet információi szerint mostanáig sem sikerült az előválasztás okozta törésvonalakat felszámolni a Tisza-szigetek tagságában.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Polyák Attila

Lapunk információi szerint Magyar Péter éppen ezért január első felét is a törésvonalak felszámolásának fogja szentelni, emellett pedig véglegesítik a kampánystratégiájukat. 

A karácsonyi, újévi időszakban elszivárogtak az aktivisták, akik korábban egészen elkötelezettek voltak a Tisza Párt mellett. Ennek oka pedig az, hogy sokan nem szívesen kampányolnak azoknak a jelölteknek, akiket az elnökség győztesnek hozott ki az előválasztásból

– mondta el egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. 

Hozzátette, a régi, valójában csalódott aktivistákat most Magyar Péter újakra kívánja cserélni. Az informátorunk kiemelte, a kampánystratégia véglegesítését sem sikerült befejeznie a Tisza elnökségének. 

Magyar Péter legnagyobb ötlete mostanáig az volt, hogy a balhé mellett a kampány során egy olyan hamis képet festenek az országról, amely szerint mindenki nyomorog, kivéve a kormánypárti politikusok, akik királyként élnek

– jelentette ki a forrásunk.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

