Elszivárogtak a Tisza Párt aktivistái

Ismét aktivisták toborzásába kezdett Magyar Péter, miután csúfos kudarcot vallott a kampánycsapatok felállítása. Hiába hirdetett kampánystopot a Tisza Párt elnöksége december végén, hogy új kampánystratégiát dolgozhassanak ki, a jelöltek pedig rendezzék a soraikat, a Magyar Nemzet információi szerint mostanáig sem sikerült az előválasztás okozta törésvonalakat felszámolni a Tisza-szigetek tagságában.

Fotó: Polyák Attila

Lapunk információi szerint Magyar Péter éppen ezért január első felét is a törésvonalak felszámolásának fogja szentelni, emellett pedig véglegesítik a kampánystratégiájukat.

A karácsonyi, újévi időszakban elszivárogtak az aktivisták, akik korábban egészen elkötelezettek voltak a Tisza Párt mellett. Ennek oka pedig az, hogy sokan nem szívesen kampányolnak azoknak a jelölteknek, akiket az elnökség győztesnek hozott ki az előválasztásból

– mondta el egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk.