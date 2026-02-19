Megható képsorozatot indított Szikora Róbert Fenyő Miklósról

Alig néhány héttel Fenyő Miklós halála után Szikora Róbert, az R-GO frontembere különleges sorozatot indított hivatalos Facebook-oldalán. A zenész archív felvételeket tesz közzé, amelyek a Hungária együttes aranykorát és a két ikon évtizedes barátságát dokumentálják.
A fekete-fehér fotók egy olyan korszakba engednek betekintést, amikor a „jampiszubkultúra” felforgatta a magyar könnyűzenét. Szikora bejegyzéseit rajongók ezrei lájkolják és többen meg is emlékeznek a „Csókkirályról”.
Január végén rázta meg a magyarokat a hír, miszerint Fenyő Miklós 78 éves korában, tüdőgyulladás szövődményei következtében elhunyt. Bár a hónap közepén még biztató hírek érkeztek az állapotáról, a szervezete végül feladta a harcot.
Szóljon hozzá!
