Megható képsorozatot indított Szikora Róbert Fenyő Miklósról

A magyar poptörténelem egyik legmeghatározóbb párosa, Szikora Róbert és a nemrég elhunyt Fenyő Miklós közös múltja most a közösségi médiában elevenedik meg. Szikora egy érzelmes fotósorozattal tiszteleg egykori barátja előtt, miközben az ország még mindig a Hungária alapítójának váratlan távozását gyászolja.

2026. 02. 19. 16:35
Fenyő Miklós és Szikora Róbert évekig zenélt együtt a Hungáriában Forrás: Mediaworks archívum
Alig néhány héttel Fenyő Miklós halála után Szikora Róbert, az R-GO frontembere különleges sorozatot indított hivatalos Facebook-oldalán. A zenész archív felvételeket tesz közzé, amelyek a Hungária együttes aranykorát és a két ikon évtizedes barátságát dokumentálják.

Fenyő Miklós
A kép 1975-ben készült, és a szárszói strandon bohóckodunk – írta Facebook-oldalán Szikora Róbert a Fenyő Miklóssal közös képükhöz (Forrás: Facebook)

A fekete-fehér fotók egy olyan korszakba engednek betekintést, amikor a „jampiszubkultúra” felforgatta a magyar könnyűzenét. Szikora bejegyzéseit rajongók ezrei lájkolják és többen meg is emlékeznek a „Csókkirályról”.

Január végén rázta meg a magyarokat a hír, miszerint Fenyő Miklós 78 éves korában, tüdőgyulladás szövődményei következtében elhunyt. Bár a hónap közepén még biztató hírek érkeztek az állapotáról, a szervezete végül feladta a harcot.

Szikora Róbert és a Hungária másik oszlopos tagja, Dolly megtörten búcsúztak. Szikora barátként és testvéreként jellemezte Fenyőt, hangsúlyozva, hogy bár útjaik zeneileg különváltak, az emberi kötelék és a kölcsönös tisztelet mindvégig megmaradt.

Bár Szikora nem vett részt a Hősök terére szervezett nyilvános gyertyagyújtáson, Facebook-sorozatával egy személyesebb, intimebb módot választott a búcsúra.

A mi gyertyáinkat a szívünkbe helyeztük, és kiolthatatlanul ég

– írta Szikora egyik bejegyzésében. A sorozat folytatódik, emlékeztetve a közönséget arra, hogy bár a „rock and roll királya” eltávozott, az általa teremtett világ a fényképeken és a dalokban tovább él.

 

