Megható képsorozatot indított Szikora Róbert Fenyő Miklósról

Alig néhány héttel Fenyő Miklós halála után Szikora Róbert, az R-GO frontembere különleges sorozatot indított hivatalos Facebook-oldalán. A zenész archív felvételeket tesz közzé, amelyek a Hungária együttes aranykorát és a két ikon évtizedes barátságát dokumentálják.

A kép 1975-ben készült, és a szárszói strandon bohóckodunk – írta Facebook-oldalán Szikora Róbert a Fenyő Miklóssal közös képükhöz (Forrás: Facebook)

A fekete-fehér fotók egy olyan korszakba engednek betekintést, amikor a „jampiszubkultúra” felforgatta a magyar könnyűzenét. Szikora bejegyzéseit rajongók ezrei lájkolják és többen meg is emlékeznek a „Csókkirályról”.

Január végén rázta meg a magyarokat a hír, miszerint Fenyő Miklós 78 éves korában, tüdőgyulladás szövődményei következtében elhunyt. Bár a hónap közepén még biztató hírek érkeztek az állapotáról, a szervezete végül feladta a harcot.