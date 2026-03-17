Szürreális kalandokban a Tankcsapda: egy táncoló púpos teve csinálta meg a bulit az új felállás legelső koncertjén

A Tankcsapda következő koncertje különleges átmenetet jelöl: a tavalyi turné során a zenekarral játszó gitárosok még egyszer színpadra lépnek, de – ahogy Lukács László fogalmazott – ez lesz az utolsó ilyen alkalom. A jövőben a zenekar már stabil felállásban, Vörös Attilával folytatja, a döntés azonban nem egyik napról a másikra született: Sidlovics Gábor távozása után a zenekar tudatosan nem sietett új tagot választani. – Nem kiválasztási rendszer volt, inkább kiválasztódási – mondta Lukács, utalva arra, hogy barátokkal, ismert zenészekkel turnéztak, miközben figyelték, kivel alakul ki hosszú távon is működő kémia. A folyamat végül 2026 elején zárult le, amikor megszületett a döntés. – Nem tudjuk pontosan megmondani, mikor történt meg az áttörés, de egyre inkább afelé ment a történet, hogy ebből lehet valami hosszabb távú – fogalmazott Vörös Attila.

A Tankcsapda tagjai végül Vörös Attila gitáros mellett döntöttek. Fotó: Havran Zoltán

Vörös Attila és a Tankcsapda

Az új gitárosnak a tagság új minőséget jelent. Az elmúlt években főként session zenészként és nemzetközi produkciókban dolgozott – többek között a Leander Rising tagjaként is ismert volt –, így most először hosszú idő után lett újra állandó zenekari tag. – Olyan megélés ez, mintha minden megváltozott volna, de közben meg semmi sem – fogalmazott, majd hozzátette: ez egy folyamat része, folyamatosan ismerik meg egymást, folyamatosan jönnek a feladatok, és gyakorlatilag minden nap van valami olyan teendő, ami leköti.

Nem nagyon volt még alkalmam hátradőlni, de egy jóleső nyugalom van bennem – fogalmazott az új gitáros.

A zenekar tagjai szerint azonban a döntés nem pusztán szakmai kérdés volt. Fejes Tamás kiemelte, hogy a hosszú turnék és beszélgetések során derült ki: Attila nemcsak kiváló gitáros, hanem emberileg is illeszkedik a csapatba. Lukács ehhez hozzátette: – Jó gitárosból Dunát lehet rekeszteni, de egy zenekarba ennél sokkal több kell – hangsúlyozva az emberi kapcsolatok jelentőségét.

A közös munka már kézzelfogható eredményeket is hozott: a zenekar új stúdiólemeze elkészült, amelyen több, az elmúlt időszakban velük dolgozó gitáros is közreműködött. A lemez várhatóan ősszel jelenik meg. Vörös Attila első koncertjére a Tankcsapda tagjaként valójában már februárban sor került – csak éppen nem mindennapi körülmények között: a zenekar egy marokkói oázisban lépett fel a Budapest–Bamako rali során (amin Fejes Tamás és Lukács László is részt vett, az erről szóló rövid videót lásd cikkünk végén).

Szürreális volt az a koncert, a hátam mögött egy púpos teve jelmezt viselő ember tapsikolt a saját fején, miközben a közönség ittasan pogózott a ramadán kellős közepén

– idézte fel Fejes Tamás. Lukács László hozzátette: – Olyan volt a koncert hangulata, mintha visszacsöppentünk volna a zenekar életének legelejére, az 1990-es évek német, svájci, holland foglalt házainak, punkklubjainak világába, ahol két-háromszáz ember irgalmatlanul pogózik és rettentően elereszti magát.