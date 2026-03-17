tankcsapda koncertTankcsapdaVörös AttilaAréna koncert

Szürreális kalandokban a Tankcsapda: egy táncoló púpos teve csinálta meg a bulit az új felállás legelső koncertjén

Kilenc év után ismét önálló koncertre készül a Tankcsapda a Papp László Budapest Sportaréna színpadán: március 28-án nemcsak egy nagyszabású visszatérésről lesz szó, hanem egy fontos korszakváltásról is a zenekar életében. Az este egyik legfontosabb momentuma az lesz, hogy hivatalosan is bemutatkozik a Tankcsapda új gitárosa, Vörös Attila.

Dani Áron
2026. 03. 17. 15:35
A Tankcsapda új állandó felállása (jobbról-balra): Lukács László, Vörös Attila, Fejes Tamás.
A Tankcsapda új állandó felállása (jobbról-balra): Lukács László, Vörös Attila, Fejes Tamás. Fotó: Havran Zoltán
A Tankcsapda következő koncertje különleges átmenetet jelöl: a tavalyi turné során a zenekarral játszó gitárosok még egyszer színpadra lépnek, de – ahogy Lukács László fogalmazott – ez lesz az utolsó ilyen alkalom. A jövőben a zenekar már stabil felállásban, Vörös Attilával folytatja, a döntés azonban nem egyik napról a másikra született: Sidlovics Gábor távozása után a zenekar tudatosan nem sietett új tagot választani. – Nem kiválasztási rendszer volt, inkább kiválasztódási – mondta Lukács, utalva arra, hogy barátokkal, ismert zenészekkel turnéztak, miközben figyelték, kivel alakul ki hosszú távon is működő kémia. A folyamat végül 2026 elején zárult le, amikor megszületett a döntés. – Nem tudjuk pontosan megmondani, mikor történt meg az áttörés, de egyre inkább afelé ment a történet, hogy ebből lehet valami hosszabb távú – fogalmazott Vörös Attila.

Tankcsapda sajtáj
A Tankcsapda tagjai végül Vörös Attila gitáros mellett döntöttek. Fotó: Havran Zoltán

Vörös Attila és a Tankcsapda

Az új gitárosnak a tagság új minőséget jelent. Az elmúlt években főként session zenészként és nemzetközi produkciókban dolgozott – többek között a Leander Rising tagjaként is ismert volt –, így most először hosszú idő után lett újra állandó zenekari tag. – Olyan megélés ez, mintha minden megváltozott volna, de közben meg semmi sem – fogalmazott, majd hozzátette: ez egy folyamat része, folyamatosan ismerik meg egymást, folyamatosan jönnek a feladatok, és gyakorlatilag minden nap van valami olyan teendő, ami leköti. 

Nem nagyon volt még alkalmam hátradőlni, de egy jóleső nyugalom van bennem – fogalmazott az új gitáros.

A zenekar tagjai szerint azonban a döntés nem pusztán szakmai kérdés volt. Fejes Tamás kiemelte, hogy a hosszú turnék és beszélgetések során derült ki: Attila nemcsak kiváló gitáros, hanem emberileg is illeszkedik a csapatba. Lukács ehhez hozzátette: – Jó gitárosból Dunát lehet rekeszteni, de egy zenekarba ennél sokkal több kell – hangsúlyozva az emberi kapcsolatok jelentőségét.

A közös munka már kézzelfogható eredményeket is hozott: a zenekar új stúdiólemeze elkészült, amelyen több, az elmúlt időszakban velük dolgozó gitáros is közreműködött. A lemez várhatóan ősszel jelenik meg. Vörös Attila első koncertjére a Tankcsapda tagjaként valójában már februárban sor került – csak éppen nem mindennapi körülmények között: a zenekar egy marokkói oázisban lépett fel a Budapest–Bamako rali során (amin Fejes Tamás és Lukács László is részt vett, az erről szóló rövid videót lásd cikkünk végén).

Szürreális volt az a koncert, a hátam mögött egy púpos teve jelmezt viselő ember tapsikolt a saját fején, miközben a közönség ittasan pogózott a ramadán kellős közepén

–  idézte fel Fejes Tamás. Lukács László hozzátette: – Olyan volt a koncert hangulata, mintha visszacsöppentünk volna a zenekar életének legelejére, az 1990-es évek német, svájci, holland foglalt házainak, punkklubjainak világába, ahol két-háromszáz ember irgalmatlanul pogózik és rettentően elereszti magát. 

A közelgő arénakoncert azonban egészen más léptékű esemény lesz, a zenekar több mint három évtizedes történetében pedig ez az egyik legfontosabb fordulópont lehet. Ahogy Fejes Tamás fogalmazott: – A Tankcsapda történetének eddigi legképzettebb gitárosa ül mellettünk, ezért nagy esély van a zenei továbbfejlődésünkre is. A zenekar már 36 éves, ilyenkor a zenekarok általában meg szoktak rekedni vagy egy helyben topognak, de azt gondolom, hogy Attikának a túlképzettsége lehet, hogy ránk is ránk hatással lesz. Az ő tudásán keresztül azt gondolom, hogy Tankcsata egy új virágzás előtt áll.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu