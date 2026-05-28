Kallas megtalálta Putyin csapdáját

Egy újságíró ennek kapcsán arról kérdezte a főképviselőt, hogy miért gondolja lényegesnek, hogy egy kinevezett tárgyalóról és tárgyalásról beszéljenek a külügyminiszterek, amikor még az sem biztos, hogy Európa helyet kap az asztalnál. Kaja Kallas ennek kapcsán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország érdeke is, hogy megszűnjenek a szankciók, ezeket pedig az Európai Unió tudja megszüntetni.

A főképviselő ugyanakkor szót ejtett Vlagyimir Putyin orosz elnök csapdájáról is a tárgyaló személyének kapcsán.

Kallas szerint nem szabad az EU-nak belesétálnia abba a csapdába, hogy Oroszország már előre eldönti, hogy ki lehet alkalmas a tárgyalásra és ki az, aki nem, ezért a tárgyaló személyénél fontosabb jelenleg a képviselni kívánt irányvonal. A tárgyalások kapcsán egyébként Kallas arról is beszélt, hogy ez nem egy ember feladata, hanem mint mindig minden, ez is csapatmunka. „Vannak jó zsaruk, vannak rossz zsaruk, van stratégiánk arra, hogyan ülünk le az asztalhoz” – fogalmazott.

Kallas egyébként azt nem pontosította, hogy ki is lenne a „jó zsaru” és ki a „a rossz zsaru”, ami már csak azért is furcsa, mert Brüsszel következetesen elutasított mindenfajta párbeszédet Moszkvával, aki pedig a blokk országai közül ezt máshogy látta, az általában éles kritikákkal nézett szembe.

A legutóbbi alkalommal például Robert Fico szlovák kormányfőt támadták, amiért az orosz fővárosba utazott.

A főképviselő egyébként kérdésre válaszolva felvázolta, a lehetséges stratégia néhány részletét, azonban ezek egészen furcsára sikeredtek. Kallas szerint ugyanis az Ukrajna haderejére vonatkozó korlátozást tükrözni kéne Oroszországra is, tehát Moszkvának is csökkentenie kellene haderejét. Az egyelőre nem világos, hogy a főképviselő miből gondolja, hogy Moszkva erre hajlandó lesz.

