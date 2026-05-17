MoszkvaPutyinFicoSzlovákia

Robert Fico visszaszólt a német kancellárnak

Diplomáciai feszültség robbant ki Pozsony és Berlin között, miután Robert Ficót a moszkvai útja miatt kritizálta Friedrich Merz német kancellár. A szlovák miniszterelnök egy diákok előtt tartott beszédben azt is sérelmezte, hogy Németország egyoldalúan lemondta a szlovák–német kétoldalú egyeztetést.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 11:52
A szlovák miniszterelnök és az orosz elnök Forrás: AFP
Megdöbbentett, hogy a moszkvai utamról akar velem beszélni. Miért érdekli a német kancellárt, hogy elmentem-e Moszkvába vagy sem? Sőt egyes országok még a légtér használatát is megtagadták tőlünk

 – mondta Fico egy diákokkal tartott találkozón, amelynek felvételét közzétették a közösségi médiában. A kormányfő megjegyezte, hogy a Merz-kormányzat egyoldalúan és indoklás nélkül lemondta a május 29-re tervezett kétoldalú találkozót. A szlovák kormányfő egyben hangsúlyozta, hogy nem tűri el a német vezetés semmilyen kritikáját a szlovák–orosz diplomáciai kapcsolattartás kérdésében.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Vlagyimir Putyin múlt szombaton Moszkvában tárgyalt Robert Ficóval, aki a győzelem napja 81. évfordulójára érkezett.

Borítókép: A szlovák miniszterelnök és az orosz elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
