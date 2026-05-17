Robert Fico visszaszólt a német kancellárnak

Megdöbbentett, hogy a moszkvai utamról akar velem beszélni. Miért érdekli a német kancellárt, hogy elmentem-e Moszkvába vagy sem? Sőt egyes országok még a légtér használatát is megtagadták tőlünk
– mondta Fico egy diákokkal tartott találkozón, amelynek felvételét közzétették a közösségi médiában. A kormányfő megjegyezte, hogy a Merz-kormányzat egyoldalúan és indoklás nélkül lemondta a május 29-re tervezett kétoldalú találkozót. A szlovák kormányfő egyben hangsúlyozta, hogy nem tűri el a német vezetés semmilyen kritikáját a szlovák–orosz diplomáciai kapcsolattartás kérdésében.
