Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet arról, hogy mi lesz a feladata a következő egy évben + videó

Robert FicoGyőzelem napjaVlagyimir PutyinMoszkva

Robert Fico elutazott a moszkvai ünnepségekre

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken elutazott Moszkvába a hétvégén tartandó győzelem napi ünnepségekre, az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A tervezett program szerint Robert Fico szombaton Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 17:27
Robert Fico Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert Fico, aki már a korábbi években is részt vett a moszkvai győzelem napi ünnepségen, a második világháború befejezésének évfordulója alkalmából csütörtökön Dachauban, az egykori koncentrációs tábor helyén lévő emlékhelyre látogatott, júniusban pedig a normandiai partraszállásra emlékezve Dunkerque-be készül. A moszkvai ünnepségen az idén más országok is vezetői szinten képviseltetik magukat, a bejelentések szerint Európából még Szerbia és Fehéroroszország vesz részt csúcsszinten a megemlékezésen.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Tehát ez is csak egy aljas kampányhazugság volt

Bayer Zsolt avatarja

Brüsszel-, amerikai deep state , Panyi Szabolcs-, teljes hazai „független sajtó és Magyar Péter-módra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu