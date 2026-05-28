Kubatov Gábor távollétében érzelmes beszámoló az FTC közgyűlésén, fontos dolgot is közöltek a következő idényről

– A fölöttünk gerjesztett viharban ne hagyják, hogy eltántorítsák önöket a munkájuktól. Nagy, sikeres és erős klub vagyunk, ezért foglalkoznak velünk, jellemző módon, nem a sikereinkről szólva. Továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy legyen erős. Isten áldja meg önöket, hajrá, Ferencváros!

Elfogadták a küldöttek az elnöki beszámolót

A levezető elnök ezután szavazásra bocsátotta Nyíri Zoltán elnöki beszámolóját, amit a küldöttek egyetlen tartózkodás mellett elfogadtak.

A közgyűlés érdemi része ezzel véget is ért, további beszámolók következtek, amelyeket ugyancsak elfogadtak.