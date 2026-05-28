FerencvárosFradiNyíri ZoltánközgyűlésFTC

Kubatov Gábor távollétében érzelmes beszámoló az FTC közgyűlésén, fontos dolgot is közöltek a következő idényről

A várakozásokkal ellentétben eseménytelenül zajlott a Ferencváros csütörtöki közgyűlése az Elek Gyula Arénában: Kubatov Gábor távollétében Nyíri Zoltán ismertette az elnöki beszámolót, amelyet a küldöttek egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtak. A klub vezetése a sporteredmények mellett hangsúlyozta: az FTC minden csapatsportágban elindul a következő idényben is, így a stabilitás üzenetével zárult az ülés.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 11:30
Nyíri Zoltán ismertette az elnöki beszámolót Fotó: Balogh Dávid
– A fölöttünk gerjesztett viharban ne hagyják, hogy eltántorítsák önöket a munkájuktól. Nagy, sikeres és erős klub vagyunk, ezért foglalkoznak velünk, jellemző módon, nem a sikereinkről szólva. Továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy legyen erős. Isten áldja meg önöket, hajrá, Ferencváros!  

Elfogadták a küldöttek az elnöki beszámolót  

A levezető elnök ezután szavazásra bocsátotta Nyíri Zoltán elnöki beszámolóját, amit a küldöttek egyetlen tartózkodás mellett elfogadtak.  

A közgyűlés érdemi része ezzel véget is ért, további beszámolók következtek, amelyeket ugyancsak elfogadtak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
