Jane Fonda kiakadt Barbra Streisand Oscar-szereplésén, szerinte neki több mondanivalója van

Jane Fonda csipkelődő megjegyzést tett Barbra Streisandra, aki a 2026-os Oscar-díjátadón vett részt, hogy tisztelegjen színésztársa és barátja, Robert Redford előtt.

Jane Fonda és Robert Redford a Mezítláb a parkban című filmben (Fotó: Getty Images)

Jane Fonda szerint neki több mondanivalója van Redfordról

Tudni akarom, hogy miért Streisand állt ott fent Redfordért?

– viccelődött Fonda az Entertainment Tonightnak adott interjúban a Vanity Fair Oscar-partin vasárnap este.

Csak egy filmet csinált vele, én négyet! Nekem több mondanivalóm van.

Streisand a díjátadó gála In Memoriam blokkjában lépett színpadra, hogy tisztelegjen Redford előtt, aki tavaly szeptemberben, 89 éves korában hunyt el. Érzelmes megemlélkezése részeként a legendás énekesnő előadott egy részletet a The Way We Were című dalból, Sydney Pollack 1973-as romantikus drámájának címadó szerzeményéből, amelyben Redford és Streisand játszottak.

„Bob gerinces volt a képernyőn és azon kívül is” – mondta a Funny Girl színésznője is az elhunyt színészről a beszédében. „Kiállt a sajtószabadságért, védte a környezetet, és bátorította az új hangokat a Sundance Intézetében – akik közül néhányat ma este Oscarra jelöltek, ami nagyszerű. Megfontolt és bátor volt. Intellektuális cowboynak hívtam, aki a saját útját járta… Most jobban hiányzik, mint valaha, pedig szeretett ugratni engem.”

Jane Fonda az Entertainment Tonightnak adott interjúban megosztott néhány szívhez szóló gondolatot Redfordról.

Mindig is szerelmes voltam belé

– mondta Fonda nevetve. „A leggyönyörűbb ember volt, gyönyörű értékekkel. És rengeteget tett a filmekért, tényleg megváltoztatta a filmet, felemelte a független filmeket.”

Redford és Fonda több filmben szerepeltek együtt pályafutásuk során, többek között az 1966-os Üldözők, az 1967-es Mezítláb a parkban, az 1979-es A Las Vegas-i lovas és a 2017-es Milyen hosszú az éjszaka című filmekben. Redford feltűnt Fonda 1960-as filmjében, a Magas történetben is kosárlabdázóként.