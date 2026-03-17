Jane Fonda kiakadt Barbra Streisand Oscar-szereplésén, szerinte neki több mondanivalója van

Jane Fonda csipkelődő megjegyzést tett Barbra Streisandra, aki a 2026-os Oscar-díjátadón vett részt, hogy tisztelegjen színésztársa és barátja, Robert Redford előtt.
Jane Fonda szerint neki több mondanivalója van Redfordról
Tudni akarom, hogy miért Streisand állt ott fent Redfordért?
– viccelődött Fonda az Entertainment Tonightnak adott interjúban a Vanity Fair Oscar-partin vasárnap este.
Csak egy filmet csinált vele, én négyet! Nekem több mondanivalóm van.
Streisand a díjátadó gála In Memoriam blokkjában lépett színpadra, hogy tisztelegjen Redford előtt, aki tavaly szeptemberben, 89 éves korában hunyt el. Érzelmes megemlélkezése részeként a legendás énekesnő előadott egy részletet a The Way We Were című dalból, Sydney Pollack 1973-as romantikus drámájának címadó szerzeményéből, amelyben Redford és Streisand játszottak.
„Bob gerinces volt a képernyőn és azon kívül is” – mondta a Funny Girl színésznője is az elhunyt színészről a beszédében. „Kiállt a sajtószabadságért, védte a környezetet, és bátorította az új hangokat a Sundance Intézetében – akik közül néhányat ma este Oscarra jelöltek, ami nagyszerű. Megfontolt és bátor volt. Intellektuális cowboynak hívtam, aki a saját útját járta… Most jobban hiányzik, mint valaha, pedig szeretett ugratni engem.”
Jane Fonda az Entertainment Tonightnak adott interjúban megosztott néhány szívhez szóló gondolatot Redfordról.
Mindig is szerelmes voltam belé
– mondta Fonda nevetve. „A leggyönyörűbb ember volt, gyönyörű értékekkel. És rengeteget tett a filmekért, tényleg megváltoztatta a filmet, felemelte a független filmeket.”
Redford és Fonda több filmben szerepeltek együtt pályafutásuk során, többek között az 1966-os Üldözők, az 1967-es Mezítláb a parkban, az 1979-es A Las Vegas-i lovas és a 2017-es Milyen hosszú az éjszaka című filmekben. Redford feltűnt Fonda 1960-as filmjében, a Magas történetben is kosárlabdázóként.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!