Tom JonesPrinceévforduló

A rock és a pop bűvös dátuma: két korszakalkotó zenei zsenit is adott a világnak ez a nap

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Vannak napok a naptárban, amelyek valamilyen rejtélyes okból sűrűbben mérik a tehetséget, mint mások. Június 7-e pontosan ilyen mágikus dátum a rock és a pop történetében. Ezen a napon látta meg a napvilágot a 20. század két olyan előadója, akik eltérő stílusuk ellenére is ugyanazt a zenei zsenialitást és elementáris színpadi jelenlétet hordozták magukban. Június 7-e nem kisebb személyiségek, mint Tom Jones és Prince születésnapja.

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2026. 06. 07. 6:40
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