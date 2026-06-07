Ismerős ArcokBarba Negrajótékonysági koncertKárpátalja

Fegyverek tüzében – Ismerős Arcok-koncert a kárpátaljai magyarokért

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A magyar könnyűzenei életben kevés olyan együttes van, amelynek dalai annyira szorosan összefonódnak a nemzeti összetartozás gondolatával, mint az Ismerős Arcoké. A zenekar ezúttal ismét nemes ügy mellé áll: június 14-én a Barba Negra Red Stage színpadán ad jótékonysági koncertet, amelynek bevétele a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Verecke Alapítványának munkáját támogatja, amely a súlyos betegséggel küzdő, műtétre váró vagy hosszú távú kezelésre szoruló embereket, valamint a fogyatékkal élőket segíti.

Bényei Adrienn
2026. 06. 07. 12:20
A koncert bevétele a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Verecke Alapítványának munkáját támogatja Fotó: Ismerős Arcok
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