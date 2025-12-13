Mérföldkő az Ismerős Arcok zenekar életében

Nyerges Attila és az Ismerős Arcok számára ez a koncert egy beteljesült álom, mert fiatalkorukban még nézőként ültek a nagy koncertek lelátóin. – Az, hogy most saját jogon lehetünk ott a zenekarral, egy fantasztikus dolog – fogalmazott. – Huszonhét évesek leszünk jövőre, így mindenképp valamiféle hatalmas merítést kell csinálni abból a több tíz lemezből, amit elkészítettünk. Azokat a dalokat szeretnénk eljátszani, amik leginkább fontosak a zenekarnak és a közönségnek. Szó szerint sláger hátán slágert játszunk majd.

Nyerges Attila, az Ismerős Arcok zenekar frontembere (Fotó: Ismerős Arcok)

Új lemezt is kiad az Ismerős Arcok

A koncert előtt fog megjelenni a vadonatúj Ismerős Arcok-album, Ecce Homo címmel, erről is adnak elő majd néhány dalt az Arénában. A dalok szövegvilága keretet ad egy olyan gondolati ívnek, amelyben a zene és az irodalmi igényű szöveg szorosan összekapcsolódik. Vendégeik is lesznek a koncerten: a vonósnégyes koncertsorozat közreműködői, a táncszínházi előadásból ismert táncosok és velük lesz Szalóki Ági is. Komoly látvány, képi világ, profi produkciós háttér várja majd a közönséget, amiről a Green Stage produkciós iroda gondoskodik.

A zenésztől megtudtuk, hogy az új lemez elején Bodrogi Gyula mond el egy verset, a végén pedig Koncz Gábor zárja keretbe az egészet. Mint mondta, számukra ez óriási megtiszteltetés.

Éppen most forgattunk egy videóklipet a Búcsú című dalra, ami szintén ezen a lemezen található. Ezzel a klippel emléket szeretnénk állítani azoknak a méltatlanul fiatalon vagy váratlanul elhunyt színészeinknek, akiknek még bőven játszaniuk kellene. Régóta motoszkált bennem az ötlet, és egy nagyon közeli barát elvesztése után írtam meg ezt a dalszöveget. Mindenképp igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy ne lehessen ráismerni, kiről van szó, ezért színházi környezetbe tettem át a szöveget. Felkértük Eperjes Károlyt és Dörner Gyurit, akik elvállalták a klipben a szereplést. Január elején lesz a klippremier

– árulta el.

A közösség iránti felelősségvállalás a zenekar életében nem új keletű. Az Ismerős Arcok neve régóta összekapcsolódik jótékonysági kezdeményezésekkel. Nyerges Attila szavai szerint a segítségnyújtás belső késztetés, amely a neveltetéséből fakad. – Az is sokat számít, hogy a műsor szerkesztői nagyon jó ügyeket találnak meg. Olyan történeteket, amelyeknél az embernek nincsen kérdése, csak annyit mond, hogy: persze, ott a helyem – fogalmazott a Jónak lenni jó! kampány kapcsán, amelyen idén is részt vesznek.

A jótékonyság számukra emlékeztető arra, hogy az alkotó ember sem szakadhat el a valóságtól.



Nyerges Attila arra a kérdésünkre, mennyire számít közéleti zenekarnak az Ismerős Arcok mély meggyőződéssel válaszolt: – Szeretném, hogyha annak számítana, azért is foglalkozunk olyan dolgokkal, amelyek a hétköznapjainkban történnek velünk, amelyek megérintenek, foglalkoztatnak. Azt gondolom, aki színpadra áll, annak kötelessége is valamilyen módon megszólalni – mondta, és határozottan visszautasította azt az elvárást, hogy egy zenész maradjon csendben közéleti kérdésekben.

Kedvelt tevékenysége az elvonulás a Balaton-felvidéki tanyájára. Az ott töltött idő számára nemcsak kellemes időtöltés, hanem egy belső munka. A fizikai tevékenység – favágás, fűtés, kertészkedés – letisztítja a gondolatokat, és teret ad az írásnak.

Rengeteg dalszöveg és novella született már a pattogó tűz mellett. Ezek nagyon befelé forduló, magányos pillanatok, csak én vagyok és az, amiről írni szeretnék. Általában a gondolat az első. A zenei motívum adhat ritmust, lökést, de a mag mindig a gondolat

– hangsúlyozta. A dalszövegek gyakran erős érzelmi állapotokból születnek: dühből, szomorúságból, veszteségből, de az alkotás végül megkönnyebbülést hoz. Beszélgettünk a Nélküled című dal keletkezéséről is, ami mára szinte önálló életet él. – Majdnem tízéves volt a zenekar, amikor írtam. Ezzel szerettem volna köszönetünket kifejezni a közönségünknek, hogy szeretnek minket és mi lenne velünk nélkülük. Már akkor benne volt az „ötmillió magyar” gondolata, így jelenthette azt is a dal, amit ma jelent az embereknek – tette hozzá. A közönségük összetétele is sokat változott az évek során. – Azokkal, akik a legnehezebb időkben velünk voltak, együtt öregedtünk, ma már sokan közülük nagyszülők és az unokáikkal együtt jönnek. Közben ugyanis felnőtt két újabb generáció.

A legszebb az egészben talán az, hogy a Kárpát-medence szinte bármely szegletébe megyünk, mindenhol várnak ránk

– tette hozzá örömmel. Ha visszatekint az elmúlt közel harminc évre, Nyerges Attila nem tagad meg sem témát, sem gondolatot. – Ha mégis mondanom kell valamit, akkor talán azt, hogy