Orbán Viktor: Ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét lett nagyobb + videó

Az ellenzék gazdaságpolitikája nem más, mint a brüsszeli elvárások gyűjteménye – mondta nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor a Mandinernek. A miniszterelnök azt üzente a választóknak, hogy a józan ész alapján ítéljenek. Szerinte a Tisza Párt hiába próbálja letagadni a megszorítócsomagját, a mögöttük álló közgazdászok és brüsszeli elvárások alapján egyértelmű, mire készülnek.

2026. 01. 05. 15:42
Orbán sajtótájékoztató
– Hallgassanak a józan eszükre, ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, hártya van az ujjai között, mint egy kacsának, akkor lehet, hogy az egy kacsa – mutatott rá Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök a Mandiner azon észrevételére reagált, hogy sok baloldali szavazó kételkedik abban, hogy a Tisza Párt megszorítócsomagja valódi lenne, és azt gondolják, hogy csak a Fidesz kitalációja.

Orbán Viktor nemzetközi tájékoztatója
Orbán Viktor a hírportálnak hangsúlyozta: ő ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát és a gondolkodásmódját, volt államtitkár 2010-től egy–másfél évig. Hibának nevezte a magyar gazdaságpolitikában azt a hagyományt, ami szerint ha valami baj üti fel a fejét a gazdaságban, akkor az erőforrások elsődleges célpontjaként általában magukat a választópolgárokat jelöli meg, vagyis tőlük vesz el pénzt.

 

Brüsszeli elvárások gyűjteménye

Van egy másik gazdaságpolitikai logika – tette hozzá a miniszterelnök. Szerinte ez a logika azt mondja, hogy ilyenkor azokat kell bevonni a közteherviselésbe, akik ezeket a terheket könnyebben viselik, mint a lakosság. Ilyenek például a bankok és a nemzetközi cégek. „Mi ezt az iskolát képviseljük” – rögzítette a miniszterelnök. Ezzel szemben a Tisza környéki összes közgazdász a másik iskolát képviseli – hangsúlyozta. 

Ismerve az ott sürgölődő-forgolódó embereket, az én fejemben semmilyen kétség nincs afelől, hogy az ellenzék – most hívjuk Tiszának – gazdaságpolitikája most is, de így volt ez 2022-ben is, nem más, mint a brüsszeli elvárások gyűjteménye

– emelte ki Orbán Viktor.

Hozzátette azt is, csupa olyan dolgot hall a Tisza háza tájékáról, amely a brüsszeli követeléseket akarja bevasalni Magyarországon. Ilyen például a Brüsszel szerint túl bőkezű nyugdíjrendszer átalakítása vagy hogy az egykulcsos adó helyett legyen többkulcsos. Megemlítette, hogy Brüsszel szerint a magyar kormány túl sokat fordít kis- és középvállalkozók támogatására, továbbá az árrésszabályozást is érdemes volna elfelejtenünk szerintük, ahogy Brüsszel átalakítaná a rezsivédelmet is.

 

Elszólta magát a Tisza vezetője

A kormányfő Tarr Zoltán hírhedt kijelentésére utalva hangsúlyozta: van azonban egy korábban elhangzott kulcsmondat, miszerint ha bevallanák, amire készülnek, elvesztenék a választást, ezért nem szabad elmondani, mire készülnek.

– Ezt mondták, nem mi találtuk ki – hangsúlyozta a kormányfő. „Ugyanazok a tanácsadók, szakemberek, közgazdászok” – tette hozzá, majd úgy fogalmazott: „Deja vu-érzésem van, azt is mondhatom, ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben jött a háború.”

A teljes sajtótájékoztatót alább tudja megnézni, a Magyar Nemzet tudósítását ebben a cikkben tudja elolvasni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök


